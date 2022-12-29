12星座「2023一月戀愛運」排行榜 第一名超受歡迎「容易被倒追」
2023年即將到來。對有些人來說，新的一年或許正是讓感情一飛衝天的好時機。日本網站「占TV」就分析十二星座，排出在2023年一月的戀愛運勢如何。
第12名 天蠍座
想要在感情上順利，就得不怕害羞展現自我。
第11名 雙魚座
透露些關於自己的秘密，或許反而能讓感情升溫。
第10名 巨蟹座
在看似平凡的日常中，有可能潛藏著命運的轉機。
第9名 處女座
平常一起相處的人，有機會產生出意外火花。
第8名 金牛座
下定決心放手挑戰，將能迎向意想不到的結果。
第7名 魔羯座
好好鎖定目標，就能夠確實掌握住機會。
第6名 獅子座
用心把握住任何邂逅可能帶來的機會。
第5名 射手座
不掩飾不做作，坦誠相見才是感情世界中最好的法寶。
第4名 牡羊座
人際之間的互相往來，正是感情的基礎。
第3名 天秤座
在新年的第一個月，或許會因為節慶的關係，增加與親友共處的機會。而這時也是認識另一半的大好時機，好對象或許就在認識的人群中。如果是身處單戀狀態，就多多找尋自己的友軍助陣。
第2名 雙子座
感情就藏在與人的邂逅之中。不妨多走到戶外，去逛逛一些從未涉足過的景點，又或者透過社團、課程等群體活動，去和各式各樣的人互相接觸。只要感覺對了，就大方地主動出擊。
第1名 水瓶座
即使自己沒有特別留意，但也會在不知不覺間，引起周圍其他人的注目。一旦給人留下了好印象，被追求的機率也大福提升。同時也是提升魅力，以及努力兌現的絕佳時期，只要肯採取相關行動，相信一定會有所回報。
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