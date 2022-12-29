好運來襲！ 2023年12星座「好事公開」雙魚財運大翻身、天秤愛情苦盡甘來

2022很快就要過去了，再2天就要進入2023年，塔羅牌老師艾菲爾公布了2023年12星座享有的「大好運」，只要相信，幸運就會跟隨著你，艾菲爾老師也提醒同時參考太陽、上升星座。

🍀白羊座

「木星」在白羊的命宮照拂， 2023年暗中肆虐的小人全部退散，財運也終於回歸正軌，接下來都能陸續有錢財進帳。愛情上則是會遇到一個非常對你胃口的對象，他完全按照你的理想條件長，讓你真的大有「錯過可惜」的危機感，你們很快就會進入熱戀，彼此契合的好像上輩子就在一起般。只要白羊把握住2023年，你未來必定能走大運，且至少三年不是問題！

🍀金牛座

2023上半年幸運之星「木星」上在金牛的「玄秘宮」照拂，最明顯的就是小人終於退散了，讓你感到人生一片神清氣爽！而下半年木星則進入你的命宮守護，讓你幸運更加倍，有任何想做的事、或重大規劃，都可著重在下半年執行，你會更加順風順水。 2023年是金牛倒吃甘蔗、越吃越甜、幸運越到年底越加倍的一年！

🍀雙子座

2023年木星在雙子的「福德宮」拱照，「福德宮」是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，2023上半年雙子可說是處處逢貴人了，不管在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙。你遇到困難，貴人幫你解決；而正在進行的規劃，貴人都能幫助你更加事半功倍。另外要恭喜的是，福德宮也有「希望」的含義，木星落入此宮，代表2023上半年雙子將能有心想事成、意外驚喜的好運喔！

🍀巨蟹座

2023年木星進入巨蟹的事業宮後，讓你的工作運勢由黑翻紅！你的事業如火如荼的展開，加上你穩紮穩打的賺錢工作模式，不只令你的事業更加成功，甚至年初就會有升職加薪的好消息到來。請巨蟹盡情發揮你的所長吧，因為不管是升官、加薪，或是創業、轉職等，任何有關事業的發展，你都能順心如意！

🍀獅子座

一直都想闖出一番天地的獅子，從來都沒有停止過自己的腳步，只因過去的陰差陽錯，令你遲遲無法實現夢想。而2023上半年就是獅子東山再起的一年！有吉星「木星」及「金星」加持的好運，加上你自身不斷精進自我的能力，從年初開始你就能迅速蓬勃發展，等到年中、或年尾時回頭看，你會發現你的人生往前跨了好大一步，令你的未來都輕鬆了不少，享福的時間都大為提前了呢。

🍀處女座

2023年處女的好運幾乎都點亮在財運上了，特別是偏財運，2023上半年你走的是貴人贈財的好運，木星指引你一路向「錢」，讓你走到哪都能享有貴人幫助。加上2023年你與伴侶都走旺夫、旺妻好運，你與另一半都能在彼此的照顧扶持下，事業越做越順、生活越過越好，完美發揮1+1大於2的效果，兩人好上加好！

🍀天秤座

2023上半年幸運之星「木星」在你的婚姻宮拱照，天秤的愛情運終於是苦盡甘來了，天秤在2023上半年想要結婚、想要感情定下來者都非常有機會。特別是到了適婚年齡的天秤，很快就能迅速熱戀、閃婚，有伴者也會在2023上半年步入結婚禮堂，加上雙方家長對你們的全力支持，2023年不只是你們的婚嫁年，甚至婚後的錢財、事業也能大有發展！

🍀天蠍座

心思細膩、追求完美的天蠍，2023上半年可以說是小確幸滿滿的一年。守護星「火星」在你的資源宮作用，令你生活上順遂不少，只要你想做的事，就會找到伯樂提供資源。也許受星象影響，偶爾會略為下滑，但很快就能再重新獲得好運！這種雖不是天降大餡餅、而是分散掉落的小幸運，反而令你更加踏實，甚至身邊的人都能一同享福，使你感到幸福又甜蜜。

🍀射手座

木星2023上半年在射手的「愛情宮」照拂，無論單身、有伴的射手，都能享有浪漫美妙的愛情！特別是單身、或想要懷孕生子的射手，你得償所願的好運是最高的。另外木星落在此宮也象徵「偏財」好運，射手2023上半年動不動就能中獎、撿到錢、或獲得零花錢，特別是投資方面更是大好，因此若對投資理財有興趣的射手，2023上半年可以挑戰，因為財神就站在你這邊。

🍀摩羯座

過去摩羯日子過的碌碌無為，感覺都不知道人生的意義在哪裡。幸好2023上半年「木星」在你的田宅宮，讓你充滿安全感，你谷底翻身的機會就在這一年！年初開始，你周遭的環境丶感情丶人際都會趨於穩定，那種漂泊不定丶徬徨的感覺全部消失，你拿回自己人生的主導權，生活一步步走向正軌，讓你真正走向人定勝天，這種好運才是你內心最渴求的。

🍀水瓶座

過去以來，水瓶真的是越來越懂得財富有多重要了，2023上半年你可以說是卯足了勁地拼命存錢，各種開源、賺錢的方法你也都會想要去試，而你也能順利賺進滿口袋的鈔票。另外2023上半年水瓶的學習運也非常不錯，若你有考慮學些專業技能、語言的話，一定要把握2023上半年，也許你能藉此闖出不一樣的人生！

🍀雙魚座

2023年木星進入你的「財帛宮」，雙魚的財運終於一飛沖天、得到翻身！過去口袋空空的窘境退去，欠下的款項一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，2023上半年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演了。雙魚在2023年就是財神爺的寵兒！