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別想騙他們！表面糊塗內心精明的3大星座 雙子擅長觀察細節

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因為疫情的關係，這兩年來人與人的接觸減少了，大家更加依賴網路或是電話，因此電信詐騙手法也隨著不斷翻新。除了要提防詐騙以外，平常的社交圈中還有些人會仗著交情耍手段，想藉此騙一些好處，也讓人防得很心累。不過，有幾個表面糊塗、內心精明的星座，可是不會上這些當的喔！大家不妨跟著科技紫微網來看看，把他們的特質學起來！

雙子座


雙子座對各類資訊的捕捉能力很強，直覺和第六感也都很準。只要一點苗頭，他的偵查雷達就啟動了，表面上會順著對方的話繼續聊，但心裡卻十分警惕。他會用斷絕聯絡的方式處理，或至少也會找其他朋友求證。雙子又很擅長觀察細節，一旦朋友的訊息口氣變了、稱呼變了，他立刻能察覺不對勁。他們天生的第六感太強，想要騙他們，可要費很大的功夫啊！

天秤座


很多人為了謀取自身利益，喜歡把自己說得很慘、很辛苦，想要藉此激起聽者的同理心。天生追求公平、正義的天秤座，同理心雖然也很強，但絕不會被弱者「綁架」，他內心會秉持著「可憐之人必有可恨之處」的道理，冷靜的判斷是非。他不會撕破臉，會在表面上維持禮貌，並建議對方用正當途徑尋求幫助。由於不會自己私下伸出援手，也就不易受騙上當。

摩羯座


許多詐騙案的發生，與受害者不願意畫下停損點有關。他們太重視情感和感覺，並一廂情願的認定付出一定要有回收，就這樣一路被對方引進甕裡。而摩羯座的理性，正可以規避這種「賭徒心理」，及時止損。哪怕對方用感情當作手段，摩羯座也多半不會一股腦地陷入，而是拉長做決定的時間，不動聲色，慢慢觀察，以靜制動，對方露出馬腳的機率就大得多。

疫情期間，我們要保持社交距離；平常，我們則需要設下心理上的社交距離。「害人之心不可有，防人之心不可無」，記住千萬不要被一時的情緒沖昏了頭，若是蒙受損失，可就後悔莫及了。

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