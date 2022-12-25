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心理測驗／不想努力了！鞋子四選一 測出你正逃避什麼事情

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己正在逃避什麼問題。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己正在逃避什麼問題。圖片來源／ingimage

出門在外闖蕩，難免遇到事情不順、一心只想逃避的時候。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己目前正因為什麼事情而逃避著。

請問：以下四雙不同顏色的鞋子，你會想穿哪一雙？

A 黑色鞋子

B 棕色鞋子

C 白色鞋子

D 紅色鞋子

選擇A黑色鞋子的你，正在逃避責任重大的工作。黑色象徵著重壓，就像是你平常身負重任時，或許都能夠穩定好好處理。然而責任一多起來，或是遭遇到困難時，難免也會有先拖延、暫時逃避的現象。

選擇B棕色鞋子的你，正在逃避金錢方面的問題。棕色是大地土壤的顏色，更是豐收的象徵。因此想穿上棕色鞋子的你，也反映出對物質方面的不安，認為自己手頭正緊，不太願意面對有關錢的問題。

選擇C白色鞋子的你，正在逃避感情上不安的事。白色是纖細的顏色，好比說明明是重要的親友，最近卻一直沒有聯絡了，即使內心有著不祥的預感，但卻還是沒有實際面對，結果反而讓自己越想越多，考慮到太多無謂的事情。

選擇D紅色鞋子的你，正在逃避內心真正想做的事。紅色是熱情的顏色，例如你本來是喜歡打電動的人，最近卻因為工作上太忙碌了，以至於就算得到空閒，也失去了想要打電動的心情，正是你現在出現逃避的部分。

心理測驗 職場 兩性關係

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