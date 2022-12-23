小孟塔羅：升職加薪還是遇到阻礙？測2023我的財運如何

揮別過去，迎向未來，2023年是一個新的開始，在萬物漲聲響起，經濟動盪不安的時代下，未來的財運到底會是如何呢？有什麼好的建議呢？現在，請你靜下心來，憑藉自己的直覺，選出一張牌，讓神秘的塔羅牌，測你在2023年，新的一年裡，財運指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Susan Jameson & John Bonner

A：財運指數：40分 (寶劍國王)

牌面的王者，在夜晚騰空而降

A：財運指數：40分 (寶劍國王)

這張牌代表你在財運上，會遇到許多阻礙，必須在迷霧中突破困境，殺出一條血路，然而在黑夜裡，月色能帶來的光明有限，所以你會感覺到身陷迷惑之中，找不到方向，好在王者打破暗夜，揮舞著雙刀從天而降，為你指引一條明路，因此在上半年的財運，想要投資或創業，較難有所斬獲，然而下半年會遇到貴人幫助，有升職加薪，或投資獲利的好運。

B：財運指數：80分 (聖杯9)

侍者托起9個杯子，努力撐住

B：財運指數：80分 (聖杯9)

在新的一年裡，你有許多計畫和想法，具有相當大的野心，腦海裡總是浮現各式各樣的創意和點子，也願意付出時間和精神去努力，拚搏自己的夢想，因此財運相當不錯，但是過於巨大的遠景，會帶來許多壓力，讓你喘不過氣來，建議要量力而為，懂得知足，雖然財庫上會越來越飽滿，但找時間偶爾放鬆一下，讓心靈得到休息，也是相當重要的一件事喔。

C：財運指數：20分 (吊人)

牌面的男子倒吊著，上有老鷹，下有蟒蛇

C：財運指數：20分 (吊人)

在2023年的財運上，無法自己主導或爭取，較難以有所突破，職場或求財的過程中，容易被牽著鼻子走，工作上也可能遭上司或同事壓榨，讓你有做不完的工作，卻未得到應有的報酬，不過好在財運上仍能維持平順，保持過往的水準，此外在投資理財上，容易遭遇詐騙，切勿聽信小道消息，也避免借貸，看管好自己的荷包，才是從重要的，建議辦理補財庫，增旺財運。

D：財運指數：60分 (錢幣騎士)

男子坐在牛車上，優遊緩步的前行

D：財運指數：60分 (錢幣騎士)

錢財的多寡，對你來說並不是最重要的一件事，因為你擁有更遠大的目標，不會貪圖眼前短暫的利益，而你本身所握有的財富，也足夠讓你好好生活，在新的一年裡，你可以放膽去完成自己的計畫，無論是投資理財或工作創業上，都能帶來相當不錯的收益，但這個階段千萬不要心急，必須是緩慢而穩固的向前邁進，等到年底再回頭看，你會發現收穫比想像的還要多。

E：財運指數：100分 (權杖4)

穿著紅袍的男子，扶起整個世界的能量

E：財運指數：100分 (權杖4)

如果說，財神正在尋找屬意的人選，那麼這個幸運兒，就是你了，在2023年的財運上，你有著過人的好運，可以買點樂透來試試手氣，如果只想安分守己的工作，也有機會獲得額外獎金，但是你的熱情不會讓你安分，牌中象徵著天圓地方的世界，正在你手裡掌握著，你會嘗試各種方式來獲取錢財，但是要提醒你，當財庫飽滿時，別忘了要回饋社會，多做公益，讓財神爺繼續眷顧著你。

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