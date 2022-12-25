殺破狼周運勢／天秤邂逅心動對象 雙魚金錢運佳「年終有望更多」

殺破狼2022年12月26日～2023年1月1日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，會領到為數不少的年終獎金，或是薪資在新的年度會有些微調整，收益增加。某些白羊座則是多了一份輕鬆的兼職，經濟狀況改善許多。

人際關係方面，木星進入命宮，同時在人際關係宮位的土星脫離不良相位的影響，與某些同事、朋友、同學、上司之間的誤會與心結可望獲得解除，人際關係大為改善。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，職場的各類事務進度緩慢，或是發生卡關的現象，許多問題會不斷地來回修正。某些白羊座工作上使用的電腦或是電子設備故障，使你在處理許多文件時感到困擾。

交通運方面，在交通宮位的火星持續逆行，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也很高，交通工具的故障率也較高，出門前請檢查車輛的狀況，並確認行車紀錄器運作正常。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的土星脫離天王星影響，工作壓力會因為人事的更動而輕鬆許多，討厭的上司或同事會調離單位。正在求職的金牛座，終於塵埃落定，到一個較為穩定的組織服務，薪資待遇也還算不錯。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會交到來自異國的新朋友，或是有故人從遠方來與你重聚，因為時間的流逝，內心有許多感觸，彼此相互交流後，感覺被療癒。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，遠行旅遊較為不順，當心因為一些突發狀況而受困在當地，或是遇到某些問題的影響，無法順利出發。某些金牛座則是會在異地掉錢包、遺失重要的行李以及重要證件。

金錢運方面，火星在金錢宮位退行，因為捲入一些麻煩，必須要花很多金錢解決。某些金牛座則是缺乏某些重要的物資，有錢也買不到，處在十分焦慮的情緒中。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的土星脫離天王星影響，期末報告與作業可望通過種種嚴苛的考驗，終於獲得指導老師或教授的認可。某些雙子座的期末考成績都能驚險及格，不拿手的科目也能達標。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，會進入一個新的單位或是加入新的團體，週遭的人都會對自己十分友善，感覺受寵若驚。某些雙子座遇到困難，會有貴人相助，解決你目前面臨的難題。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，今年可能沒有年終獎金可領，公司與自己的財務壓力吃重，即將到來的農曆年會很難過。有投資習慣的雙子座，投資標的不見起色，套牢在高點。

健康運方面，火星持續在命宮退行，某些疾病一直無法痊癒，身體狀況很糟。這段時間當心血光之災，容易發生意外傷害，一旦生病或受傷，將會花很久的時間治療與復健。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的海王星相位良好，出遠門旅遊可揪到合拍的旅伴，在旅途中更為愉悅。某些巨蟹座會與自己的伴侶、情感對象一起出國旅遊，關係會更進一步，感情更為親密。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離土星影響，與某些人的糾紛獲得解決，雙方的恩怨也一筆勾消。某些巨蟹座則是還清了虧欠他人的債務，不需要再看人臉色過日子。

感情運方面，水星逆行在感情宮位，過去曾經喜歡或交往過的對象會捎來訊息，雙方在此時見面，有可能因此舊情復燃。某些巨蟹座則是巧遇初戀情人，往日回憶歷歷湧上心頭。

本週須注意的部分

健康運方面，土星持續停留在疾厄宮位，身體抵抗力較差，當心感染病毒生病，或是因為太過勞累，使慢性疾病的徵狀浮現。火星在精神宮位退行，睡眠狀況不佳，常感到莫名焦慮或精神不濟。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，終於擺脫生活的束縛，決定好旅程，準備啟程展開一趟華麗的冒險。年輕的獅子座則是在此時決定到海外進修，或是當交換學生，讓自己的國際視野更寬廣。

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離不良相位的影響，過去囤積了許多看似沒用的物品，現在卻成了重要的搶手貨，感覺自己很富有。有投資習慣的獅子座，獲利了結後，有餘裕的金錢可以花在享樂上。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，許多文件、合約與事務不斷需要來回修正，也加重了你的工作量。某些獅子座工作上需用的電子產品容易故障，造成工作的不便。

健康運方面，水星在工作宮位退行，與金星、太陽、冥王星齊聚，某些老毛病不斷復發，一直無法痊癒，十分不適。此時當心感染呼吸系統與喉嚨的傳染疾病，注意保暖，小心感冒，同時要注意心血管與泌尿系統的問題。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛、子女宮位退行，會再度重逢曾經喜歡的對象，對他舊情復燃。某些處女座走失的寵物可在此時尋回，或是喜歡的偶像再度復出，有許多新作品的宣傳活動可參與。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，家族的長輩會留給你一筆資產或是資金，但會需要辦理很多手續才能獲得。有投資習慣的處女座，投資標的後勢仍看好，目前帳面上已賺了不少。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位退行，要處理的問題都十分棘手，而且許多事情不斷地卡關，必須經常加班，趕上拖延的進度。某些處女座目前對工作倦勤，想要轉職，但到處碰壁，沒有適合的職缺。

健康運方面，木星進入疾厄宮位，工作過勞，注意肝功能的問題。代謝狀況變差，有發福的傾向。土星持續在健康宮位行進，慢性疾病的徵狀浮現，須注意身體保養。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，火星脫離不良相位的影響，可以在有限的時間內到嚮往的國家與城市，有效率地在當地觀光與打卡，並快速購買伴手禮。某些天秤座則是有長距離移動的機會，到許多景點朝聖。

感情運方面，木星正式進入感情宮位，會與喜歡的人一起決定同居，或是有結婚的打算。單身的天秤座，會邂逅讓你心動的對象，但若無法在短期內穩定下來，愛情也很快消逝。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，家宅有些問題需要修繕，甚至會牽連到鄰居，雙方會因為修繕的問題造成一些不愉快。某些天秤座則是跟家人溝通不良，甚至冷戰。

工作運方面，木星離開工作宮位，目前工作量減少許多，甚至被要求放無薪假，或是改成居家辦公，生活雖然慵懶愜意，但總覺得目前的工作沒有前景，對未來感到焦慮。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星進入工作宮位，職務會有一些調整，會升任較為重要的位置，或是跳槽到較大的組織工作。某些天蠍座則是會接到許多重要的案件與任務，能力受到重視。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離在家宅宮位的土星影響，會擺脫家人的束縛，選擇與喜歡的人同居。單身的天蠍座則是會喜歡上社經地位較為懸殊的對象，關係難以發展，但每天能見到對方就感到很幸福了。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，雖然預定了高級的旅宿與交通票券，卻可能發生烏龍事件，使得行程必須延後出發，或是無法準時抵達目的地。某些天蠍座當心在外地遺失錢包、重要的證件或是行李。

金錢運方面，火星持續在財務宮位退行，會有預期之外的花費，不斷地需要支出，造成財務困窘。某些天蠍座因身體狀況不佳，必須花許多醫療費用治療與復健，花錢又受罪。

射手座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛宮位，與戀愛對象會盼來兩人愛的結晶，懷孕的機率較大。單身的射手座則是抽中偶像的演唱會門票，並坐在搖滾特區，內心十分興奮。或是會在此時收養新寵物。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離土星的影響，工作不適的問題解除，原本想與職場的惡勢力對抗，卻輕鬆就獲得你想要的結果。某些射手座運用靈活的手腕化解許多突發事件，危機處理能力受人肯定。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，年終獎金或薪資會延遲發放，或是資金週轉不靈，對金錢會感到焦慮。某些射手座則是會掉錢包，信用卡與許多證件都要重新辦理。

健康運方面，天王星持續在健康宮位影響，感覺免疫系統變差，很容易感染不明的疾病。同時土星持續影響交通宮位，需特別注意交通安全，此時也很容易發生行車糾紛。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，水星在命宮退行，與金星合相，與曾經喜歡的人或前任情人再度連繫上，往事歷歷在目，雙方都有復合的想法。感情穩定的摩羯座則是與戀愛對象舊地重遊，有些回憶湧上心頭。

家宅運方面，木星進入家宅宮位，目前會有購買新居的想法，正在物色適合的物件。某些摩羯座則是重新整修住宅，斷捨離掉沒用的舊物，期望未來的生活可以住得更為舒適。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位退行，水星亦在命宮退行，許多事務不斷地來回修正，或是卡關在某些環節，進度延宕，常常需要加班到深夜，工作才能告一段落。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時因為工作過勞，容易罹患不明原因的疾病，或是被病毒感染，此時一旦受傷或生病，需要花很多的時間復健與治療，甚至需要動手術。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星在心靈宮位退行，同時火星在戀愛、子女宮位退行。會再度巧遇過去暗戀的對象，戀情有發展的機會。某些水瓶座會尋回走失的寵物，或是會收養與從前過世的寵物很像的浪浪。

旅遊運佳，木星進入旅遊宮位，終於有機會放假出遠門旅遊，到自己嚮往已久的景點打卡。某些水瓶座則是預訂了高級的食宿與交通票券，在十分舒適的環境裏享受尊貴的服務。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的土星脫離天王星影響，對工作或是生活感到倦怠，會暫時想辭掉工作休息一陣子，好好思考未來的發展，以及未來想過的生活。某些水瓶座則是突然遭到裁員，人生的計畫被打亂，需要好好理一理思緒。

健康運方面，水星在精神宮位退行，同時太陽、金星、冥王星齊聚在精神宮位，對於某些事耿耿於懷，不斷地鬼打牆，無法走出陰霾，常常睡不好或是做噩夢，甚至因此罹患心理疾病。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，與很久不見的朋友再度聯繫上，對方會請你吃飯，或是送你一份大禮。某些雙魚座則是遇到一些困難，求助於很久不見的老師、同學或故人，對方還是十分熱心地幫助你。

金錢運佳，木星進入金錢宮位，經營副業有成，收益增加，經濟狀況改善許多。某些雙魚座工作表現良好，被上司或老闆加薪，或是今年年終會比以往更多，藉此獎勵辛勤工作的你。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離土星影響，會買到便宜的交通票券，決定一趟旅程，將會玩得十分愉快。某些雙魚座則是會常常需要到外地出差，並住在等級較高的旅店，享受奢華的服務。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位退行，注意家中電器、爐火使用，稍不注意，容易釀災。某些雙魚座則是常被鄰居的噪音與行為所困擾，必須要尋求公權力介入，才能獲得安寧。

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