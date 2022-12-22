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周四「冬至」到！ 命理師：6生肖事業旺 財庫滿滿過好年

聯合新聞網／ 文／命理老師邱彥龍
國際天星風水命理老師邱彥龍指出，冬至有6個生肖運勢燒燙燙。（本報系資料庫）
國際天星風水命理老師邱彥龍指出，冬至有6個生肖運勢燒燙燙。（本報系資料庫）

週四(22日)就是冬至了，今年冬至隨著大陸冷氣團一波波來襲，甚至達到寒流等級而讓人非常有感，國際天星風水命理老師邱彥龍指出，雖然天氣冷吱吱，卻有6個生肖運勢燒燙燙，包括馬、、兔、猴、牛、虎在這個節氣裡(12/22-1/5)運勢相當強，不但事業運超旺，還可以財庫滿滿，準備為自己過個好年吧。

Top6 ： 馬

屬馬的朋友，在此段時間，偏財運工作運都極強，勞動與技術能使你得到不少的財富，切記謹慎投資，不要把辛苦賺來的錢打水漂。

Top5 ： 蛇

屬蛇的朋友，在此段時間，偏財運極強，有機會賺一筆大單，只要持續的努力，好事會接踵而來；有些人會投資在自己的小孩或男女朋友身上，也是不錯的選擇，建議用在學習方面為最優，如果是花在玩樂上，會發現只是過眼雲煙，感受很快就忘了，最後有浪費的感覺。

Top4 ： 兔

屬兔的朋友，在此段時間，正財、偏財運都很好，並且小有名氣，有機會掌握趨勢，替自己過年前增添一筆財富，周邊的人沾沾你的福氣，也會有同等的效果。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，能得到另一半和合夥人的加持與幫助，在事業上有極強的幸運，許多的貴人會出現，會有如魚得水的感覺，幸運之神與你相伴。

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，在這段期間，外出運與工作運極佳，有機會擁有大財，在社團或企業裡升官，得到榮譽與讚賞，默默地累積，最終將有回收。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，非常適合打知名度，獲得高流量與財運，得到眾人的喜愛，許多的工作機會與合作機會找上門，年前能有不錯的收入，過個好年。

偏財運 工作運 生肖運勢 冬至

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