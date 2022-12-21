8項冬至習俗不可不知 教你怎麼吃能招財、延壽還旺桃花

今年國曆12月22日是冬至，又稱冬節，為一年中北半球黑夜最長、白天最短的日子，因此古人認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先。眼見冬至將至，清水孟國際塔羅小孟老師統整出8項能帶來福氣的冬至習俗，讓民眾在過節之餘也能累積好運。

1.在白天祭拜神明、祖先、地基主

其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

2.吃湯圓

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。另外，民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓也等於小孩大了一歲，有添歲的意涵。

3.吃水餃

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。

4.吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年屬虎、猴、蛇、豬運勢較差特別要吃。

5.吃年糕

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。

6.冬至送鞋

唐朝「中華古今注」記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣，如同添歲。

7.冬至進補

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8.吃餛飩

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

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