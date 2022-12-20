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4生肖冬至財運一路旺到年後 「他」將從谷底翻身

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
4大生肖在冬至後運勢將一路旺到年底。圖片來源／ingimage
4大生肖在冬至後運勢將一路旺到年底。圖片來源／ingimage

覺得過去一年運勢不佳嗎？22日冬至起運勢出現巨大轉變，清水孟國際塔羅小孟老師統整出4大生肖，不論是工作運還是偏財運都會在冬至後提升，甚至一路旺到年後，快來看你的生肖是否在榜吧！

TOP4：屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

TOP3：屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP2：屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP1：屬羊

屬羊的拚勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 偏財運 生肖運勢 冬至

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