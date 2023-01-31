每日星座運勢／雙魚投資策略剛剛好 正財大於偏財

2023-01-31

牡羊座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：主動關懷他人。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

【愛情運★☆☆☆☆】

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

【事業運★★★★☆】

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

【財富運★★★☆☆】

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

天秤座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

射手座

短評：宜處理精密、需要耐心的事情。

【整體運★★★☆☆】

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時，會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，易影響人際關係，要多留意自己的言行。

【愛情運★★☆☆☆】

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒有什麼心思去想感情的問題！

【事業運★★★★☆】

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會提高不少辦事效率，並忽視許多壓力。

【財富運★★★☆☆】

疑心病重，不輕易相信他人的提議；堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：真心付出，才易獲得雙倍的回報。

【整體運★★★★☆】

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

【財富運★★★★☆】

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：在創新中發現新機會。

【整體運★★★☆☆】

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

【愛情運★★★★☆】

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：收穫的日子。

【整體運★★★★★】

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

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