每日星座運勢／射手關注市場的動態 發現投資訊息

2023-01-30

牡羊座

短評：平和交流，切忌言詞太過犀利。

【整體運★☆☆☆☆】

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

【事業運★★☆☆☆】

今天必須積極耕耘才能有收穫，怯懦或是怠惰，小心事務堆積如山。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上缺乏計劃，魯莽行事易導致虧損，出門在外要保管好貴重物品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 珍珠白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

【整體運★★☆☆☆】

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

【愛情運★★★☆☆】

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

【事業運★★☆☆☆】

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：別為今後的發展路埋下隱患。

【整體運★★★☆☆】

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

【愛情運★★★★☆】

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：情緒比較壓抑。

【整體運★★★☆☆】

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

【事業運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：等待，亦能成就好運。

【整體運★★★★☆】

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴的配合再緊密一些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！暫時先把工作放一邊，小心兼顧不成反而會蠟燭兩頭燒！

【愛情運★★★★☆】

運勢佳，單身者有心儀的對象不妨大膽表白，成功的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，會扮演配合、聽話的角色，依章法行事。不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子。金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，運氣好得令人羨慕，還有小小的賭運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 薔薇粉

開運方位：正西方向

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