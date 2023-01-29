每日星座運勢／天蠍不要太過於自我 有結緣的機會

2023-01-29

牡羊座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙子座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：桃花運旺盛。

【整體運★★★★☆】

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

【財富運★★★☆☆】

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 深海藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

射手座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：精力充沛，很有自信的一天。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

【事業運★★★★☆】

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

【財富運★★★☆☆】

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。

【整體運★★★★☆】

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。

【財富運★★★★☆】

因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

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