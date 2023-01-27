每日星座運勢／摩羯戀情有上升趨勢 注意外出安全

2023-01-27

牡羊座

短評：鴻運當頭，諸事順利。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

【財富運★★★★☆】

有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：既然相愛，就別輕易動搖。

【整體運★☆☆☆☆】

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動起伏，一心鑽營或是急於出手，不僅難有進帳，還易折損財運，宜管理好情緒，安穩度日。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：西北方向

雙子座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

獅子座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正西方向

處女座

短評：講信譽者得好運。

【整體運★★★☆☆】

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

【事業運★★★☆☆】

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

【財富運★★★☆☆】

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：能保持愉快的心態。

【整體運★★★★☆】

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

【愛情運★★★★☆】

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。

【事業運★★★★☆】

人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。

【財富運★★★☆☆】

投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：紙包不住火。

【整體運★★★☆☆】

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

【事業運★★★★☆】

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

【財富運★★★☆☆】

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

射手座

短評：會收到愛的神秘禮物哦！

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

【愛情運★★★☆☆】

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

【事業運★★☆☆☆】

別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！

【財富運★★★☆☆】

財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 可可棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：心情不錯，注意外出安全。

【整體運★★★★☆】

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

【愛情運★★★★☆】

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：今天宜外出。

【整體運★★★☆☆】

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

【愛情運★★★★☆】

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

【事業運★★☆☆☆】

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

【財富運★★★☆☆】

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：情緒有些不穩定。

【整體運★★★☆☆】

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

【財富運★★★★☆】

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：西北方向

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