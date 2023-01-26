每日星座運勢／牡羊飲水不忘掘井人 投資分析把握

2023-01-26

牡羊座

短評：飲水不忘掘井人。

【整體運★★★★☆】

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

金牛座

短評：好運離你稍遠。

【整體運★★★☆☆】

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

【事業運★★☆☆☆】

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

【財富運★★★☆☆】

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：運勢旺盛的一天。

【整體運★★★★☆】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

【財富運★★★★☆】

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：給自己今後的發展認真做個規劃。

【整體運★★★☆☆】

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

【事業運★★★★★】

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 桐花白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

【事業運★★★☆☆】

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

【財富運★★★☆☆】

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：運勢不錯，適合在變動中求發展。

【整體運★★★★★】

今天事業運佳，靈感不斷，對於從事創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入持續穩定增加，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

【愛情運★★★★★】

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到答案。

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉有困難時，有機會獲得家中長輩的庇蔭與援助，讓你內心充滿了感激。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

【整體運★★★★☆】

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

【事業運★★★★☆】

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

【財富運★★★☆☆】

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：看待事物顯得偏激，小心得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心、聽者有意，酸溜溜的氣話千萬別說！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

【財富運★★☆☆☆】

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：生活中的挫折讓你有點灰心。

【整體運★★☆☆☆】

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

【財富運★★★☆☆】

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：東南方向

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