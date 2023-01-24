每日星座運勢／巨蟹應對宜謹言慎行 凡事都得用心
2023-01-24
牡羊座
短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。
【整體運★★★☆☆】
今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。
【愛情運★★★★☆】
愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。
【事業運★★★☆☆】
勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕
開運方位：東北方向
金牛座
短評：要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。
【整體運★★☆☆☆】
感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！
【財富運★★★☆☆】
得財費力，所得與期望有落差！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕
開運方位：正南方向
雙子座
短評：把不愉快都說出來。
【整體運★★★☆☆】
與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！
【事業運★★★☆☆】
平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。
【財富運★★★★☆】
財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：凡事都得用心。
【整體運★★★★☆】
今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅
開運方位：東北方向
獅子座
短評：愛情來了就順水推舟。
【整體運★★★☆☆】
今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，好好把握投資機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕
開運方位：西南方向
處女座
短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。
【整體運★★★☆☆】
異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。
【事業運★★★☆☆】
活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。
【財富運★★☆☆☆】
容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 祖母綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。
【整體運★★☆☆☆】
單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！
【財富運★★★☆☆】
記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 鉑金灰
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：心裡有點小疙瘩，越在意就越顯得受傷。
【整體運★☆☆☆☆】
切忌因個人情緒而全盤否定朋友提出的建議，意見雖不全對，但有其參考的價值，根據自己的實際情況，總能找到一條合適自己的。對另一半有成見，顯得有些死心眼，小心到頭來受傷的只是自己。
【愛情運★★☆☆☆】
有伴侶的人易看到另一半的缺點，千萬別因一時口快責罵對方，小心感情受損。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！
【財富運★☆☆☆☆】
財運較背之日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 咖啡棕
開運方位：正南方向
射手座
短評：易有與眾不同的表現。
【整體運★★☆☆☆】
你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
【愛情運★★★☆☆】
單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。
【事業運★★☆☆☆】
想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。
【財富運★★☆☆☆】
手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 寶石藍
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！
【整體運★★★★★】
陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。
【事業運★★★★☆】
今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。
【財富運★★★★☆】
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 櫻桃紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：工作氣氛佳，幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，順勢帶動起大家對工作的積極熱情。但同事中有人特別敏感，開玩笑別過火，以免不自覺就傷害到他人。對另一半有任何要求，可在今天提出來，會得到滿意的答覆。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平的一天，有許多接觸異性的機會，不過會顯得心不在焉，小心錯過良緣。
【事業運★★★★☆】
生意人很適合與人合作、投資新興行業，你出謀策劃，對方出力，兩強聯手，容易獲利！
【財富運★★★☆☆】
資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動會比較好。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 萊姆黃
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：能靈活處理事情。
【整體運★★★★☆】
有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。
【愛情運★★☆☆☆】
異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。
【事業運★★★★★】
事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 珠貝白
開運方位：西北方向
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