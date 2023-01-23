每日星座運勢／處女與人交流默契高 適合拜訪客戶

2023-01-23

牡羊座

短評：需多留意粗心大意的毛病。

【整體運★★★☆☆】

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★★★☆☆】

投資前應多加考慮，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

金牛座

短評：集中注意力，安全才是第一。

【整體運★★★☆☆】

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

【愛情運★★★☆☆】

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫的愛情上，投入工作會有更大的收穫！

【事業運★★★☆☆】

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能被理解。

【財富運★★★☆☆】

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑，小心上當受騙！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

雙子座

短評：情緒變化無常，需及時調整。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，少帶現金出門。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：多留意細節方面的問題。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★☆☆☆☆】

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：容易與人產生口角，少說話為妙。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

【愛情運★★☆☆☆】

運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

花費應量入為出，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：心情好，做任何事情都順暢。

【整體運★★★★★】

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

【事業運★★★★☆】

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：能量的儲存要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者與異性接觸互動的機會多。伴侶間即便偶有爭執，也能快速復合。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合扮演配合、聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得，需要費點心力與氣力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

射手座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 大理石灰

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：利弊隨時可能轉換。

【整體運★★★☆☆】

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

【愛情運★★★★☆】

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

【事業運★★★☆☆】

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

【整體運★★★☆☆】

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

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