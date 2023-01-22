每日星座運勢／射手大方與異性相處 可提升戀愛運
2023-01-22
牡羊座
短評：擁有幸福的負擔。
【整體運★★★☆☆】
看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。
【愛情運★★★★☆】
多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。
【事業運★★★☆☆】
合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！
【財富運★★☆☆☆】
千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 香吉士黃
開運方位：西北方向
金牛座
短評：放鬆休閒的好日子。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
【愛情運★★☆☆☆】
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！
【事業運★★★★☆】
有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。
【財富運★★☆☆☆】
想以轉行來發財比較困難。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 深海藍
開運方位：正東方向
雙子座
短評：享樂的一天。
【整體運★★★★☆】
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
【愛情運★★★★★】
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
【事業運★★★☆☆】
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
【財富運★★★☆☆】
不利小額現金交易、快速買賣業。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
【整體運★★★☆☆】
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
【愛情運★★☆☆☆】
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
【事業運★★★☆☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
【財富運★★★☆☆】
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正北方向
獅子座
短評：時間充裕，適合整理思緒的一天。
【整體運★★★★☆】
今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。
【愛情運★★★★☆】
伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！
【事業運★★★☆☆】
許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。
【財富運★★★★☆】
財運極佳，不用為金錢擔心。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
處女座
短評：容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。
【整體運★★★★☆】
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。
【愛情運★★★★☆】
已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。
【財富運★★★★☆】
得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 艷棗紅
開運方位：正南方向
天秤座
短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。
【整體運★★★★☆】
感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。
【愛情運★★★★☆】
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。
【事業運★★★★☆】
遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。
【財富運★★★☆☆】
一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：戶外的放鬆對身心更有益處。
【整體運★★★☆☆】
你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。
【愛情運★★★★☆】
有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。
【事業運★★★★☆】
與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。
【財富運★★☆☆☆】
挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫
開運方位：東南方向
射手座
短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。
【整體運★★★☆☆】
今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。
【愛情運★★★☆☆】
保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。
【事業運★★☆☆☆】
處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。
【財富運★★★☆☆】
財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 薔薇粉
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：賺多少不重要，留多少才重要。
【整體運★★★★☆】
今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
【事業運★★★★☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！
【財富運★★★★☆】
如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 杜鵑粉
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：享受閒暇。
【整體運★★★★☆】
單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。
【愛情運★★★★☆】
想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！
【事業運★★★★☆】
朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。
【財富運★★★☆☆】
財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 羽絨白
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：面子大於裡子。
【整體運★★★☆☆】
桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。
【愛情運★★★★☆】
桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。
【事業運★★★☆☆】
忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。
【財富運★★☆☆☆】
不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 水鑽藍
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言