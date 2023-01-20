每日星座運勢／天秤遇問題積極面對 停止你的抱怨

2023-01-20

牡羊座

短評：學會改變。

【整體運★★☆☆☆】

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

【事業運★★☆☆☆】

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

【財富運★★☆☆☆】

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：計劃趕不上變化。

【整體運★★★☆☆】

從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合回收借出的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：有利回憶過去，展望未來。

【整體運★★★★☆】

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。

【整體運★★★★★】

今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

【愛情運★★★★☆】

運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。

【事業運★★★★☆】

在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：愛情漲幅不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

【愛情運★★★★☆】

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：想到也能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★★】

事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

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