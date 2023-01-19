每日星座運勢／處女笑口常開得好運 工作量力而為

2023-01-19

牡羊座

短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

【財富運★★☆☆☆】

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天適合行動，要在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

【愛情運★★★★☆】

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。

【事業運★★★★☆】

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。

【財富運★★★☆☆】

今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：戀情會起小風波。

【整體運★★☆☆☆】

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

【愛情運★☆☆☆☆】

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

【事業運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

【財富運★★☆☆☆】

散財童子附身，守財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：截長補短，虛心請教。

【整體運★☆☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

【財富運★☆☆☆☆】

不利金錢交易，投機更不可取，遊走法律邊緣者要特別小心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：笑口常開得好運。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影，會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者，會得到意想不到的工作機遇。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業運非常旺，可以多元化的發展，同時處理好幾件事，但是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

【整體運★★★☆☆】

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

【財富運★★★★☆】

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：思路明確，進退有方。

【整體運★★★★☆】

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

【財富運★★★☆☆】

你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

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