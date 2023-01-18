每日星座運勢／巨蟹工作敢挑戰任事 投資的好時機

2023-01-18

牡羊座

短評：運勢起伏偶爾也會帶來好運。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

不適合作大投資，保守為宜。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：情緒受到節日氣氛的影響。

【整體運★★★★☆】

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完全集中在工作上；沒有情人可以約會的人，下班後最好別去找朋友玩，有可能會讓自己或朋友感到尷尬。

【愛情運★★★★★】

旺盛的愛情運，適合在熱鬧的場合中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：謙虛地向你的對手學習。

【整體運★★★★☆】

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：心思敏銳，觀察力強。

【整體運★★☆☆☆】

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

【事業運★★★☆☆】

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

【財富運★★☆☆☆】

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：正東方向

天秤座

短評：革命尚未成功，同志仍須努力。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者因工作中的不如意而遷怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。

【愛情運★☆☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，不適合做出重大的理財決定，易因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：好運不斷向你靠近。

【整體運★★★★★】

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：愛情運佳，成功機率高。

【整體運★★★★☆】

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

【愛情運★★★★☆】

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：有機會到外地辦事，得貴人相助。

【整體運★★★☆☆】

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

【事業運★★★★☆】

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

【財富運★★★☆☆】

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

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