每日星座運勢／獅子工作能超前完成 意見易得認同

2023-01-17

牡羊座

短評：今天的精神狀態不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

【事業運★★★★☆】

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

【財富運★★☆☆☆】

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

金牛座

短評：自娛自樂也很充實。

【整體運★★★☆☆】

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

【整體運★★★★★】

今天活力四射，個人魅力自然散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天將有明顯增長，來自多方的裨益讓人羨慕不已。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會變多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

思維敏捷，反應非常快，只要把事情安排妥當，多能事半功倍。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

處女座

短評：事業上有困難最好求助他人。

【整體運★☆☆☆☆】

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：時機不錯，抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的愛情運，最適合去約會了！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番；單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不出力的工作範疇。

【財富運★★★★☆】

錢財方面驚喜不斷的一日，有利談論與金錢相關的話題，也可嘗試投資，易有實質回報。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：謹防樂極生悲。

【整體運★★★☆☆】

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

【事業運★★☆☆☆】

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥營利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 可可棕

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：適合與人合作的一天。

【整體運★★★★☆】

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

【事業運★★★★☆】

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

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