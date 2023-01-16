每日星座運勢／金牛管理者知人善用 易獲部屬尊重

2023-01-16

牡羊座

短評：切忌少說多做。

【整體運★★☆☆☆】

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

【財富運★★☆☆☆】

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

【整體運★★★★☆】

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

【愛情運★★★★☆】

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：堅持自己的原則和信念。

【整體運★★★☆☆】

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

【事業運★★★☆☆】

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，不必攪和進去，以免被人嫌棄。

【財富運★★★★☆】

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：大可利用好運勢擴展人脈。

【整體運★★★★★】

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容，讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網購物會讓你買到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

【愛情運★★★★★】

在聚會中有機會與相互吸引的異性結識，道別時留下對方的聯繫方式，可迅速拉近距離。

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺；好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！

【財富運★★★★★】

財運旺盛，有利投資。資金周轉不靈時，可向親友求援，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

處女座

短評：需主動向外尋求錢財機會。

【整體運★★★★☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★★☆☆】

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：無精打采，心事重重。

【整體運★★☆☆☆】

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

【愛情運★★☆☆☆】

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

【事業運★★★☆☆】

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：很有主見，也能顧及他人的想法。

【整體運★★★★☆】

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

【財富運★★★☆☆】

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：在另一半面前易動怒。

【整體運★☆☆☆☆】

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

【愛情運★★☆☆☆】

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，切忌耍小孩子脾氣，待人處事需寬和。

【財富運★★☆☆☆】

減少不必要的交際應酬，有利存錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：欠缺行動力，小心坐吃山空。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

【事業運★★☆☆☆】

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

【財富運★★☆☆☆】

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：合理利用有利時機。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，就會互相馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

【事業運★★☆☆☆】

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

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