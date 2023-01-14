每日星座運勢／雙魚單身者向外走動 有機會遇對象
2023-01-14
牡羊座
短評：運勢平順，有利展現才華。
【整體運★★★☆☆】
今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。
【愛情運★★☆☆☆】
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
【財富運★★★☆☆】
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
金牛座
短評：必要時需拿出些魄力。
【整體運★★★★☆】
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
【愛情運★★★★☆】
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
【事業運★★★★☆】
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
【財富運★★★☆☆】
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 鈦晶金
開運方位：正南方向
雙子座
短評：小不忍則亂大謀。
【整體運★★★★☆】
耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！
【事業運★★★★☆】
心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！
【財富運★★★☆☆】
財運較為普通，通常收支出入不大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：你選擇快樂你就會快樂。
【整體運★★★☆☆】
今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！
【事業運★★★★☆】
有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！
【財富運★★☆☆☆】
不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 鉑金灰
開運方位：正南方向
獅子座
短評：異性助力強，處處受到照顧。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。
【事業運★★★☆☆】
有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。
【財富運★★☆☆☆】
變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正北方向
處女座
短評：恰逢朦朧愛情。
【整體運★★★☆☆】
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
【愛情運★★★☆☆】
在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。
【財富運★★★☆☆】
想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
天秤座
短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。
【整體運★★★☆☆】
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
【愛情運★★☆☆☆】
很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。
【事業運★★★★☆】
展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。
【財富運★★★☆☆】
在金錢利益上易與人發生衝突。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。
【整體運★★★☆☆】
費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。
【事業運★★☆☆☆】
臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。
【財富運★★★★☆】
財運回收日，宜保守理財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 燻鮭紅
開運方位：西北方向
射手座
短評：心情平和，做事冷靜。
【整體運★★★☆☆】
戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！
【事業運★★★☆☆】
昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。
【財富運★★★★☆】
小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 湖水綠
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。
【整體運★★★☆☆】
敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。
【愛情運★★★☆☆】
容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。
【事業運★★★☆☆】
善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。
【財富運★★☆☆☆】
花錢如流水，不懂得節省。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-9:00am 石榴紅
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
【整體運★★★☆☆】
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
【愛情運★★★☆☆】
懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。
【事業運★★★☆☆】
聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！
【財富運★★☆☆☆】
宜防精神不佳而造成財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
【整體運★★★★★】
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！
【財富運★★★★☆】
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言