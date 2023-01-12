每日星座運勢／摩羯多注意人際關係 異性緣超級好

2023-01-12

牡羊座

短評：愛情需借助開運物來開運哦！

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

【財富運★☆☆☆☆】

看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：低調處理更有利於事情的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

【愛情運★★☆☆☆】

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

【財富運★★☆☆☆】

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：處理事務，需注意方式與方法。

【整體運★★★★☆】

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

【愛情運★★★☆☆】

今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。

【事業運★★★★★】

事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

處女座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

天秤座

短評：工作並不輕鬆，精神壓力較大。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

【事業運★★★☆☆】

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。

【整體運★★☆☆☆】

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

【事業運★★★☆☆】

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：適合開闊視野。

【整體運★★☆☆☆】

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：多注意人際關係的保持和維護。

【整體運★★★★★】

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★☆】

有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：過程很重要，宜細心處理。

【整體運★★★☆☆】

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

【事業運★★★☆☆】

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

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