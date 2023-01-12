每日星座運勢／摩羯多注意人際關係 異性緣超級好
2023-01-12
牡羊座
短評：愛情需借助開運物來開運哦！
【整體運★★☆☆☆】
愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。
【財富運★☆☆☆☆】
看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃
開運方位：正西方向
金牛座
短評：低調處理更有利於事情的發展。
【整體運★☆☆☆☆】
有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。
【愛情運★★☆☆☆】
有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。
【財富運★★☆☆☆】
少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00pm 臘梅白
開運方位：西南方向
雙子座
短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
【整體運★★★☆☆】
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
【愛情運★★★☆☆】
顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。
【事業運★★★☆☆】
思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。
【財富運★★★★☆】
有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 羽絨白
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：處理事務，需注意方式與方法。
【整體運★★★★☆】
對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。
【愛情運★★★☆☆】
今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。
【事業運★★★★★】
事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
【整體運★★★☆☆】
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
【愛情運★☆☆☆☆】
伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。
【事業運★★★★☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。
【財富運★★★☆☆】
購物慾望強烈，應加以控制。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白
開運方位：正北方向
處女座
短評：被溫暖的感覺所包圍。
【整體運★★★★☆】
相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！
【愛情運★★★★☆】
適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。
【事業運★★★★★】
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。
【財富運★★★☆☆】
進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
天秤座
短評：工作並不輕鬆，精神壓力較大。
【整體運★★★☆☆】
雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。
【事業運★★★☆☆】
三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。
【財富運★★★☆☆】
賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。
【整體運★★☆☆☆】
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。
【事業運★★★☆☆】
特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。
【財富運★★☆☆☆】
留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
射手座
短評：適合開闊視野。
【整體運★★☆☆☆】
在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。
【事業運★★★☆☆】
情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！
【財富運★★☆☆☆】
財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 香檳金
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：多注意人際關係的保持和維護。
【整體運★★★★★】
易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。
【愛情運★★★★☆】
異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。
【財富運★★★★☆】
有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00am 香檳金
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。
【整體運★★★★☆】
和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。
【愛情運★★★★☆】
交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。
【財富運★★★☆☆】
避免短線投資，否則很難獲利。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：過程很重要，宜細心處理。
【整體運★★★☆☆】
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
【愛情運★★☆☆☆】
今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。
【事業運★★★☆☆】
太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白
開運方位：西北方向
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