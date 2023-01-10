每日星座運勢／水瓶留意眾人的談話 收集投資訊息

2023-01-10

牡羊座

短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

【整體運★★★★☆】

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

【事業運★★★☆☆】

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

金牛座

短評：思念猶如煎熬。

【整體運★★★☆☆】

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

【事業運★☆☆☆☆】

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：異性吸引力強，桃花紛飛。

【整體運★★★★☆】

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。

【整體運★★☆☆☆】

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

【事業運★★☆☆☆】

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：神清氣爽，愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：遇事別猶豫，需冷靜果敢。

【整體運★★☆☆☆】

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

【事業運★★★☆☆】

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：人氣上升，帶來旺盛的財運。

【整體運★★★★★】

社交運順利，身處活躍的人群中宜多留意眾人的談話內容，有望收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到現實中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務，就不會有什麼令人不安的事件發生。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，適合扮演主動者的角色，想要告白的話，就把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排去哪兒約會。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決，貴人多來自長官、上司；有難題時，找上司就對囉！

【財富運★★★★★】

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣，要見好就收，不要貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：為了別人的事而辛苦奔波。

【整體運★☆☆☆☆】

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

易有大額的必要支出，小心陷入金錢短缺的窘境中，必須做好資金預算。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

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