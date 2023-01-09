每日星座運勢／天蠍投資宜見好就收 工作效率頗高

2023-01-09

牡羊座

短評：易有口舌之爭的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 古銅青

開運方位：正北方向

金牛座

短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。

【整體運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

【事業運★★★☆☆】

今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。

【整體運★☆☆☆☆】

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：愉快的一天。

【整體運★★★★☆】

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將會特別容易引人注目。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心則易失誤！

【財富運★★★☆☆】

要多克制自己的購物慾望，以免財務陷入困境！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

處女座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 芒果黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

【整體運★★★★★】

今天身邊的異性朋友們都非常活躍；再多點勇氣，給自己一些機會。多與家人相處，就能感受到濃濃的親情，幸福的感覺會油然而生。他人向你承諾之事，今日可望兌現。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者不妨多主動邀請伴侶去喝喝咖啡，借機談情說愛一番，可增進彼此的柔情蜜意。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推進並按時、按質、按量完成。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，對於投資者來說，宜見好就收，切莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

【整體運★★☆☆☆】

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

【愛情運★★☆☆☆】

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

【事業運★★★☆☆】

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：利弊共趨的形勢演變。

【整體運★★☆☆☆】

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

【事業運★★☆☆☆】

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

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