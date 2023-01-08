每日星座運勢／雙子投資上避免盲目 可別隨口答應

2023-01-08

牡羊座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。

【整體運★★★☆☆】

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

【愛情運★★☆☆☆】

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

【事業運★★★☆☆】

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

【愛情運★★★☆☆】

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

【事業運★★★☆☆】

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

【財富運★★☆☆☆】

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

【整體運★★★★☆】

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★☆☆】

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

【財富運★★★★★】

動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

【整體運★★★★★】

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

【事業運★★★★★】

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

【財富運★★★★☆】

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

【整體運★★★☆☆】

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

【事業運★★★☆☆】

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

【財富運★★★☆☆】

用錢的地方多，要注意適當的控制。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：理財有計劃，別急於行動。

【整體運★★★★☆】

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。

【事業運★★★★☆】

易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。

【財富運★★★☆☆】

在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

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