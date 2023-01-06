每日星座運勢／雙魚應謙虛不宜躁進 以免落人口實

2023-01-06

牡羊座

短評：沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

【整體運★★★★☆】

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

【事業運★★★★☆】

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

【財富運★★★☆☆】

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：忌衝動，留意人情往來。

【整體運★★☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

【事業運★★☆☆☆】

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

【財富運★★★☆☆】

膽大心細，投資注意看好大方向！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

處女座

短評：維護好既有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★☆】

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

射手座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有受束縛的感覺，心境應平和些。

【整體運★☆☆☆☆】

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★☆☆☆】

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：太懶散容易喪失積極性！

【整體運★★☆☆☆】

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

【財富運★★☆☆☆】

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心情美麗，萬物可愛。

【整體運★★★★★】

公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！

【愛情運★★★★☆】

被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 雪花銀

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦