每日星座運勢／天蠍勿輕易嘗試超出 能力之外的事

2023-01-05

牡羊座

短評：運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

【整體運★★★☆☆】

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

【愛情運★★☆☆☆】

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

【事業運★★★★☆】

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

財運平平，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白

開運方位：東北方向

雙子座

短評：今天顯得感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

【財富運★★☆☆☆】

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：工作愉快的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

【事業運★★★★☆】

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

【財富運★★★☆☆】

應理性消費，別隨意揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：量力而行。

【整體運★★★★★】

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

【愛情運★★★★☆】

感情升溫日，多多表現你陽光的一面，用你的熱情、熱力來感染對方，用心可換來真情。

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，不經意間就會神遊太虛！被上司逮到，可是免不了一頓責備喔！

【財富運★★★★★】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：與長輩相處也要講究方式。

【整體運★★★☆☆】

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

【財富運★★☆☆☆】

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

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