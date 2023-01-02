每日星座運勢／巨蟹考試工作順利否 端視心態調節

2023-01-02

牡羊座

短評：靈活變通的態度是你所需要的。

【整體運★★☆☆☆】

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

【事業運★★★☆☆】

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

【財富運★★☆☆☆】

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

【整體運★☆☆☆☆】

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶吵架、拌嘴，吵吵無妨，千萬別說狠話，小心禍從口出難收場。

【事業運★★☆☆☆】

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或遭人反感。

【財富運★★☆☆☆】

投機取巧者想要不勞而獲，容易陷入經濟危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

雙子座

短評：喜歡比較，斤斤計較。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

【愛情運★☆☆☆☆】

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

【事業運★★☆☆☆】

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

【財富運★★★☆☆】

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

短評：別把自己的想法強加於人！

【整體運★★★★☆】

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

【事業運★★★☆☆】

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

【財富運★★★★★】

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。

【財富運★★★☆☆】

誤交損友會導致財物的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：趕快行動起來，備足糧草。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

【事業運★★☆☆☆】

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：心情愉快，內心充滿希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

【財富運★★★☆☆】

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：行動之日，宜好好抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

【愛情運★★★★★】

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

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