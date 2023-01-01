每日星座運勢／射手單身者好好裝扮 可提升戀愛運
2023-01-01
牡羊座
短評：拓展人脈的好時機。
【整體運★★★★☆】
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。
【財富運★★★★☆】
賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 燻鮭紅
開運方位：正西方向
金牛座
短評：心情像花一樣盛開的一天。
【整體運★★★☆☆】
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
【愛情運★★★★☆】
很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。
【事業運★★★☆☆】
精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。
【財富運★★★☆☆】
良好的人際關係，能為你帶來好的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 冷泉藍
開運方位：東南方向
雙子座
短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。
【整體運★★★★☆】
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
【愛情運★★★☆☆】
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
【事業運★★★★☆】
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
【財富運★★★★☆】
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 睡蓮紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：積善可得福。
【整體運★★★★☆】
愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。
【愛情運★★★★☆】
全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。
【事業運★★★★☆】
健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。
【財富運★★★☆☆】
若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00am 蕃茄紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：熱鬧的一天。
【整體運★★★☆☆】
說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。
【愛情運★★★★☆】
閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。
【事業運★★☆☆☆】
會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。
【財富運★★★☆☆】
宜穩紮穩打的開發正財。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 墨玉綠
開運方位：西南方向
處女座
短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。
【整體運★★★☆☆】
顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。
【愛情運★★☆☆☆】
對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。
【財富運★★★★☆】
好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 橄欖綠
開運方位：西南方向
天秤座
短評：心境明朗，化解誤會之日。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★★】
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。
【事業運★★★☆☆】
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 香吉士黃
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。
【整體運★★★☆☆】
今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。
【事業運★★★☆☆】
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。
【財富運★☆☆☆☆】
誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 薔薇粉
開運方位：西南方向
射手座
短評：愛神降臨，情緒高昂。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。
【事業運★★★★☆】
能力頗強，有利聽講座、學習進修，能很好地體會要領，知識增長快速。
【財富運★★★★☆】
今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 湖水綠
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：脾氣易暴躁。
【整體運★★★★☆】
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
【事業運★★★★★】
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
【財富運★★★★☆】
小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 玳瑁棕
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：心情愉悅，好運降臨。
【整體運★★★★☆】
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
【愛情運★★★★☆】
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
【事業運★★★☆☆】
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
【財富運★★★☆☆】
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
【整體運★★★★☆】
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
【愛情運★★★☆☆】
感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！
【事業運★★★☆☆】
良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。
【財富運★★★★☆】
財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 琉璃銀
開運方位：正東方向
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