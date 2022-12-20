十二星座2023上半「和誰最合拍」 雙子好人緣和他們全都搭

每個人性格不同，因而和自己能合得來的人也不同。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的人，在2023上半年會和誰能夠合拍。

牡羊座

牡羊座在2023上半年，與雙子座的人最合拍。雖然一開始只是普通的朋友或同事，但在相處的過程中，就會不知不覺瞭解到對方的重要性。

金牛座

金牛座在2023上半年，與認真的魔羯座最合拍。特別是在繁忙的時候，有魔羯座的人可以在身邊幫忙，會讓自己感到安心許多。

雙子座

雙子座在2023上半年，會在與牡羊座的相處中，漸漸認識到兩人其實有著相近的想法和興趣等等的，使得雙方發展出進一步的關係。

巨蟹座

巨蟹座在2023上半年，與雙魚座的人最為合拍。在對方遇到困境的時候，選擇及時出手幫忙，或者給予對方建議，自然而然能讓雙方更為親近。

獅子座

獅子座在2023上半年，與水瓶座的人最為合拍。雖然是平常已經有些交情的人，但如果在特殊場合和姻緣下，或許會察覺到對方意外的潛藏魅力。

處女座

處女座在2023上半年，將會欣賞到魔羯座的優點所在，進而產生「想成為這樣的人」的崇拜心理，或者發展出戀愛關係。

天秤座

天秤座的人在2023上半年，會因為雙子座大膽的言論與行為，感到有些心跳加速，深交的同時也刺激著自己的想法。

天蠍座

天蠍座的人在2023上半年，將與巨蟹座的關係產生好轉。透過頻繁的對話，可以有效縮短兩個人的距離，特別是工作、興趣上的話題更是有效。

射手座

射手座的人在2023上半年，意外和雙子座非常契合。從第一次見面開始，或許就能留下好的印象，甚至很快就能達成互虧拌嘴的關係。

魔羯座

魔羯座的人在2023上半年，會因為欣賞到巨蟹座的人，有著自己沒有的優點，因而開始多注意到對方，或許也可能出現浪漫的發展。

水瓶座

水瓶座的人在2023上半年，有可能和雙子座的人出現激烈的戀情。而且這場感情的開端，還是由對方先提起的。儘管剛開始時可能會覺得有些輕浮，但若是深入瞭解過後，就會知道對方確實是真心相待的。

雙魚座

雙魚座的人在2023上半年，會注意到金牛座的人，能夠做到一些自己辦不太到的事情，因而感到特別在意。隨著一次次的依賴，也會瞭解到對方的可靠之處。