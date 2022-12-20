快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

十二星座2023上半「和誰最合拍」 雙子好人緣和他們全都搭

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解自己2023上半年和誰最合拍。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解自己2023上半年和誰最合拍。圖片來源／ingimage

每個人性格不同，因而和自己能合得來的人也不同。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的人，在2023上半年會和誰能夠合拍。

牡羊座

牡羊座在2023上半年，與雙子座的人最合拍。雖然一開始只是普通的朋友或同事，但在相處的過程中，就會不知不覺瞭解到對方的重要性。

金牛座

金牛座在2023上半年，與認真的魔羯座最合拍。特別是在繁忙的時候，有魔羯座的人可以在身邊幫忙，會讓自己感到安心許多。

雙子座

雙子座在2023上半年，會在與牡羊座的相處中，漸漸認識到兩人其實有著相近的想法和興趣等等的，使得雙方發展出進一步的關係。

巨蟹座

巨蟹座在2023上半年，與雙魚座的人最為合拍。在對方遇到困境的時候，選擇及時出手幫忙，或者給予對方建議，自然而然能讓雙方更為親近。

獅子座

獅子座在2023上半年，與水瓶座的人最為合拍。雖然是平常已經有些交情的人，但如果在特殊場合和姻緣下，或許會察覺到對方意外的潛藏魅力。

處女座

處女座在2023上半年，將會欣賞到魔羯座的優點所在，進而產生「想成為這樣的人」的崇拜心理，或者發展出戀愛關係。

天秤座

天秤座的人在2023上半年，會因為雙子座大膽的言論與行為，感到有些心跳加速，深交的同時也刺激著自己的想法。

天蠍座

天蠍座的人在2023上半年，將與巨蟹座的關係產生好轉。透過頻繁的對話，可以有效縮短兩個人的距離，特別是工作、興趣上的話題更是有效。

射手座

射手座的人在2023上半年，意外和雙子座非常契合。從第一次見面開始，或許就能留下好的印象，甚至很快就能達成互虧拌嘴的關係。

魔羯座

魔羯座的人在2023上半年，會因為欣賞到巨蟹座的人，有著自己沒有的優點，因而開始多注意到對方，或許也可能出現浪漫的發展。

水瓶座

水瓶座的人在2023上半年，有可能和雙子座的人出現激烈的戀情。而且這場感情的開端，還是由對方先提起的。儘管剛開始時可能會覺得有些輕浮，但若是深入瞭解過後，就會知道對方確實是真心相待的。

雙魚座

雙魚座的人在2023上半年，會注意到金牛座的人，能夠做到一些自己辦不太到的事情，因而感到特別在意。隨著一次次的依賴，也會瞭解到對方的可靠之處。

日本 星座

延伸閱讀

2023十二星座「開運地點」在哪？射手往高處爬、處女靠這裡消解煩憂

十二星座「2023前半年財運」解析 巨蟹別亂花、這星座常有小獎金

巨蟹別滿足現狀、水瓶小心被沖昏頭！十二星座「2023年走好運」必做三件事

十二星座「2023前半年財運」分析 天秤憂喜參半、金牛財運暴漲但要注意一事

相關新聞

十二星座2023上半「和誰最合拍」 雙子好人緣和他們全都搭

每個人性格不同，因而和自己能合得來的人也不同。日本網站「ananweb」近來就分析十二星座的人，在2023上半年會和誰能夠合拍。

愛躲在角落！性格最「孤僻」的四大星座男 最後一位最讓人難親近

生活難免需要與人有所互動，彼此互相往來與交流，因些需要生活圈裡的每個人。雖然說人都有自己的個性，不過若堅持自己的習慣，而拒絕與他人溝通交流，這樣的生活是不容易的一件事。在十二星座裡面，有的星座喜歡熱鬧，有的卻選擇過著自己的生活，我們就來看看性格最「孤僻」的四大星座男吧！

2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長

2023年的星相比起先前幾年複雜許多，幸運之星木星會在2023年5月17日進入金牛座，冥王星會在2023年3月23日～6月11日短暫進入水瓶座兩個多月，木星進入金牛座之後，會先與進入水瓶座的冥王星呈現4分相，爾後又會逐漸逼近天王星，物價嚴重通膨，但消費量持續緊縮，整體經濟環境會更不理想，資金、糧食、能源、零件和物資都會越來越稀缺。

每日星座運勢／射手需合理規劃錢財 戀情急速加溫

2022-12-20牡羊座短評：較理智，能理性地處理日常事務。【整體運★★★☆☆】和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍

本週「生肖+血型」組合財運TOP5 這生肖O型好運關鍵在「先發制人」

年關將近，在2022的最後時光，每個人的運勢也都有些變化。日本網站「ananweb」近來就以血型+生肖分析，選出本週運勢最好的五個組合。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯注意金錢糾紛 雙魚感情打破僵局

水星停滯在魔羯，高層容易帶來壓力，也需留意底層的狀況。小心溝通產生雞同鴨講的狀況，注意交通問題及3C產品故障。週二木星進白羊，週四太陽進魔羯，皆進入開創星座，情況會有大轉折，面臨重大變化或決定，有機會開創新人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。