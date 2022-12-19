聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：魔羯注意金錢糾紛 雙魚感情打破僵局
【唐綺陽星座運勢週報12/19-12/25】
星象影響：水星停滯、木星進白羊、太陽進魔羯
水星停滯在魔羯，高層容易帶來壓力，也需留意底層的狀況。小心溝通產生雞同鴨講的狀況，注意交通問題及3C產品故障。週二木星進白羊，週四太陽進魔羯，皆進入開創星座，情況會有大轉折，面臨重大變化或決定，有機會開創新人生。
12星座個別運勢：
雙子：事業需默契夥伴補位，感情上兩情相悅
巨蟹：職場情場皆有選擇障礙，務實面對、謹慎觀察
射手：事業適合轉換新階段，戀情直覺預感易成真
魔羯：感情注意金錢糾紛，工作可能缺資源，留意溝通誤會
金牛：工作要務實考量，感情上能一起chill
天秤：越吵感情會越好，職場勁敵激發危機意識
水瓶：事業漸入佳境、戀情可以勇敢出擊
雙魚：職場上遇強則強，感情主動打破僵局
白羊：工作保持節奏別減速，和另一半旅行很加分
獅子：職場情場都有新生代刺激，保持活力求新求變
處女：事業以退為進、桃花霧裡看花，多溝通為佳
天蠍：穩定打造事業，以工作為主，感情先暫停營業
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言