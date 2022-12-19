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唐綺陽星座運勢週報：魔羯注意金錢糾紛 雙魚感情打破僵局

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報12/19-12/25】

星象影響：水星停滯、木星進白羊、太陽進魔羯

水星停滯在魔羯，高層容易帶來壓力，也需留意底層的狀況。小心溝通產生雞同鴨講的狀況，注意交通問題及3C產品故障。週二木星進白羊，週四太陽進魔羯，皆進入開創星座，情況會有大轉折，面臨重大變化或決定，有機會開創新人生。

12星座個別運勢：

雙子：事業需默契夥伴補位，感情上兩情相悅

巨蟹：職場情場皆有選擇障礙，務實面對、謹慎觀察

射手：事業適合轉換新階段，戀情直覺預感易成真

魔羯：感情注意金錢糾紛，工作可能缺資源，留意溝通誤會

金牛：工作要務實考量，感情上能一起chill

天秤：越吵感情會越好，職場勁敵激發危機意識

水瓶：事業漸入佳境、戀情可以勇敢出擊

雙魚：職場上遇強則強，感情主動打破僵局

白羊：工作保持節奏別減速，和另一半旅行很加分

獅子：職場情場都有新生代刺激，保持活力求新求變

處女：事業以退為進、桃花霧裡看花，多溝通為佳

天蠍：穩定打造事業，以工作為主，感情先暫停營業

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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