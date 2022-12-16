加薪自己來！尾牙最強中獎「星座x血型」前5名曝光 第一名偏財運超旺

老闆年終給不夠，老公老婆要菜錢，男友女友太會花，爸媽又得包紅包，小孩討著買玩具，薪水卻又不滿意，加薪只能自己來。靠自己的運氣，看看能否贏得尾牙好彩頭，清水孟國際塔羅小孟老師整理了5大今年的尾牙最有機會中獎的前五強「星座ｘ血型」，不止偏財旺，正財也很強，快看你是不是上榜了吧！

TOP 5 : 金牛座O型

金牛座2023，積少成多，源源不絕。商機無限，好運也沒有上限，偏財運也相對提升，在尾牙上很有機會出風頭。但是理財還是得自己來，請妥善規劃並好好執行，相信在財富、事業都有機會如願以償。投資有賺，小錢越積越多，財水不斷湧入，中獎機率大，就像天上的流星如錢幣般直接掉落你的口袋，你只需趕緊存入戶頭即可。

TOP 4 : 牡羊座AB型

2023年，展現熱情，貴人相助。牡羊座偏財運很好，很有機會贏得意外之財，若是參加尾牙，當然很有中獎機會。而且牡羊座在2023年很特別的，就是當別人安排你嘗試某此事，就試試看，很有可能獲得比你目前還好的收益。再來就是牡羊座ＡＢ型人常遇到有人介紹你投資的小門路，彷彿有小天使在你身邊，指引你方向，別人鼓譟什麼就姑且信之跟進，常常能因此得到意外之財。

TOP 3 : 獅子座O型

2023年對於獅子們而言，突破困境，越走越順，將會是個幸運年。最先來臨的是尾牙場合上，擁有某種程度的好運，所以獅子座要好好惜福，等到好事來的時候，自然而然你就知道是什麼了。不止只有好運，額外的投資理財，藉由經驗換得專業，看懂投資方向與時機，賺到機會財。Ｏ型的人就連買彩券也能靠人際關係贏得好運，利用合資，擴大中獎機率，正偏財都將因為專業而提升。

TOP 2 : 處女座A型

心想事成應該是今年處女座的夢吧！偏財運旺的處女們，尾牙上很幸運的將會美夢成真，有機會贏得大獎，博得好彩頭。處女座的正財運也很旺，若是有自己的事業或是業務打拼的族群，2023年開始名聲漸漸遠播之後，很多人都開始認識你了，有名也有利，錢財自然跟著旺。再配上Ａ型的人，工作能力穩定，投資精準有獲利，果斷不遲疑勇敢一拚，正偏財都很有看頭。

TOP 1 : 巨蟹座A型

巨蟹座A型的偏財運最旺盛，若參加尾牙的話，中獎機會非常高。今年度好運旺，偏財運也將持續上半年，同時也有很好的貴人運來輔助賺偏財，但是提醒你們，若是呆呆的在家等錢掉下來是不可能的。請開始學習理財，或是增加副業，開始斜槓人生，有機會從本業之外的投資，賺到一筆錢，不過不要嫌錢少喔！累積起來也是很可觀的。當然發票或是彩券的中獎率也很高。

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