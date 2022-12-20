愛躲在角落！性格最「孤僻」的四大星座男 最後一位最讓人難親近

生活難免需要與人有所互動，彼此互相往來與交流，因些需要生活圈裡的每個人。雖然說人都有自己的個性，不過若堅持自己的習慣，而拒絕與他人溝通交流，這樣的生活是不容易的一件事。在十二星座裡面，有的星座喜歡熱鬧，有的卻選擇過著自己的生活，我們就來看看性格最「孤僻」的四大星座男吧！

TOP 4 處女座男

處女座的個性是比較嚴謹的，對事或對人都一樣，都需要花時間來了解一切情況，因此在人際關係上，給人感覺會比較不容易親近，甚至被人誤認為「孤僻」。畢竟對於陌生的情況，處女座不會很快就釋放出一種熱情的態度，這樣才能避免有錯誤的判斷。因為處女座是個天生的觀察者，了解身邊人的習性，會讓處女座更容易做事，也可以減少內在的不安全感，所以大部份時間，處女座男比較會專注在自己的空間，當開始與人有交流與溝通時，代表對環境開始慢慢接受了，身邊的人才會發現原來處女座是個很真誠也很真心的朋友。

TOP 3金牛座男

金牛座的特質就是比較內向，行為表現也比較低調，大多數給人的感覺就是穩重而且慢熟，所以不是很易容融入周圍的朋友圈，再加上比較悶騷，特別是金牛座男，不是很會跟人熱絡的聊天，在人際關係當中，很容易被畫分在比較弱勢的地位，而且有時候常常會是句點王，會讓別人想要避免尷尬，因此常被孤立在一邊。金牛座男，更是有宅男的表現，待在自己的世界顯得比較自在，所以會喜歡在鑽研有興趣的東西，這樣就不用去面對人群，雖然容易被他人忽略，但卻是專業能力很強的一群人。

TOP 2巨蟹座男

巨蟹座是個保護殼非常重的星座，很需要安全感，這樣可以避免自己受到傷害，因此在面對陌生人的時候，會自主性的盡量避免與人接觸，尤其在人多的場合，會害怕認識新朋友，所以若不是在角落出現，就是很難在這樣的場所看到巨蟹座。而工作和家庭，比較容易讓他們感到安心，因此除了家人之後，職場同事會是他們比較能夠接受的人。不過他們的心地是很善良的，只要他們被需要的時候，巨蟹座還是會出現在別人面前的，但通常是事情處理完畢，就會習慣性的躲到自己的習慣領域裡。

TOP 1天蠍座男

天蠍座男的內心是非常熱情的，尤其在感情中，容易吸引到異性的注意，不過在人際關係中，給人的第一印象往往是神祕和冷漠，會被他們高冷的外表震懾，以至於帶著偏見認爲他們不好相處。其實天蠍座的直覺性很強，對人極度敏感，同時防備心也很強，他們會習慣性的與人保持距離，害怕被人傷害，也害怕因此傷害到別人，加上凡事都有自己的見解，不擅長跟不熟悉的人掏心掏肺，所以很不愛迎合他人，這種態度與人的關係，會拉遠彼此的距離感，因此很難讓人親近。