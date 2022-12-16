小孟塔羅：成功脫單還是慘遇爛桃花？抽牌測「2023年感情運」

新的一年，期待一切更好，期待有新的巔峰，期待有人陪伴在身邊，不論單身與否，總是希望自己的桃花運更旺，畢竟感情是人生中的大事，若能幸福，就能更美滿。因此2023年，來看看你們的桃花運指數如何吧！

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Luca Strati

Ａ：桃花指數10% (寶劍侍者正位)

牌面裡有個女戰士，拿著一把寶劍，穩穩的站立著。

這張牌表示2023年，你的桃花能量很低，而且桃花的品質不穩定。你有可能很想要桃花，但是你卻經常找到不適合的對象；你的想法很多變，也喜歡刺激，因此經常有不同的感情對象，所以遇到的桃花多半屬於爛桃花，這也造成你跟感情對象常有爭吵和不愉快，也容易很快的放棄一段感情，所以2023年你的桃花來得快去得也很快，無法穩定下來。小孟老師提醒您，別當個愛情傷害者，提升自己的感情觀，也許會更適合你。

Ｂ：桃花指數 90% (戀人牌正位)

牌面裡有一對男女，赤裸著身體，彼此擁抱著。

這張牌表示2023年，你有很好的桃花運，你的桃花會開得很好。你會重視自己的打扮，你有機會散發性感的魅力，這讓異性容易注意到你，同時在感情上也有貴人來幫助你，你很有機會脫單，你可以讓感情更加昇華。此外你也會很重視感情對象，你會想去了解對方的想法跟需求，因此不論是單身或是有伴侶的，這會是個感情運勢極佳的一年。小孟老師提醒您，愛情得來不易，相處需要更加智慧，多為對方著想，未來才會更美好。

Ｃ：桃花指數70% (聖杯二正位)

牌面裡有一對男女，彼此手拿著杯子，相互凝視。

Ｃ：桃花指數70% (聖杯二正位)

這張牌表示2023年，你的桃花運會逐漸提升。你懂得站在對方的立場來思考事情，同理心讓你得到對方的重視，你也知道要真心付出，才能贏得對方的感情。此外，你需要讓感情更加專一，不要三心二意，也別見異思遷，對於對方的家人，你要愛屋及屋，不要有分別心，更要把對方當成最好的唯一來珍惜。在溝通上需要注意，多說好聽話，多做溫馨的舉動，感情會更加甜蜜。小孟老師提醒您，感情最難的就是理解對方的心，但想必你是可以處理好的。

Ｄ：桃花指數50% (權杖六正位)

牌面裡有位女士，穩穩的坐著，同時背後有六根權杖矗立著。

這張牌表示2023年，你的桃花運平平，並非桃花運不好，而是你的生活圈可能會很忙碌，很多人需要你的幫忙與協助，你也習慣這樣忙碌的生活。生活中你會有許多優異的表現，你容易受到別人的崇拜，還有別人投以羨慕的眼神，而你喜歡這樣的感就感，因此哪裡需要你，你就往哪裡去，而感情不是你生活的重心，感情讓你覺得可有可無。小孟老師提醒您，你的所做所為，別讓自己後悔，事業或感情，你都能處理得宜。

Ｅ：桃花指數30% (錢幣九正位)

牌面裡有位女戰立站立著，身邊有九枚金幣，而且有隻鳥站立在女戰立的右手上。

Ｅ：桃花指數30% (錢幣九正位)

這張牌表示2023年，你不會很在乎桃花運，因為你想要有更好的生活品質，你想要更多的自由，你重視物質生活，你追求財富，你體會到感情會影響到生活品質，影響到財富自由，因此感情事暫時擱置在一邊。有些人曾經有過感情，有些人選擇單身，有些人選擇事業，你們重視財富勝過感情，所以這一年你的桃花指數偏低。小孟老師提醒您，你的時間放在哪裡，你的成就就在哪裡，所以只需做好你自己。

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