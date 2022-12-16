2023十二星座「開運地點」在哪？射手往高處爬、處女靠這裡消解煩憂

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聯合新聞網／ 綜合報導
想提升2023年運勢，可以造訪特定的地方。圖片來源／ingimage
想提升2023年運勢，可以造訪特定的地方。圖片來源／ingimage

2023年即將來到，各種運勢也將重新洗牌。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座的人，在2023年想要增加戀愛運與工作運，可以選擇造訪哪些地方。

牡羊座：新開的景點

好比說新開幕的餐廳、風景園區等等，這些新景點蘊含著新的可能。若是穿著紅色的衣物效果更佳。

金牛座：海邊

在繁忙的日子中，若是抽空來到海邊，聽著海浪聲讓心情平靜下來，就能清空煩惱，讓自己的思緒能夠更加清晰。

雙子座：遊樂園

2023年的雙子座將會引擎全開，迎向工作與戀情。因此去到熱鬧的遊樂園玩耍，正好能補充能量。

巨蟹座：與工作相關的研習或演講

巨蟹在2023工作上會比較繁忙一些，而參加相關的學習活動，除了能夠幫助到工作之外，還能趁機結交好友拓展人脈。

獅子座：機場或車站

即使沒有特別要去哪邊旅行，但只是到飛機場或車站，看看飛機和列車出入的樣子，也能夠增加運勢，埋下未來的伏筆。

處女座：寺廟或神社

有著許多煩惱的處女座，可以到寺廟或神社裡頭，特別是參加一些打坐之類的活動，更能消除內心的擔憂。

天秤座：美術館或美景景點

天秤座在2023將遇上新的使命。在感到煩惱的時候，不如多接觸大師作品或者自然風景，如此一來也會瞭解自己的煩惱相比起來不值一題，因而感到心情放鬆。

天蠍座：圖書館或有豐富藏書的咖啡館

在平穩的日子裡，多多造訪圖書館，透過閱讀學習新知，對工作運非常有幫助。若是在戀愛中有困擾，向館員或店員打聽推薦的書籍，或許就能意外找到答案。

射手座：高處

射手座2023的關鍵在「更上一層樓」，像是摩天大樓、瞭望台等等的地方，只要造訪就能自然獲得運氣加持。

魔羯座：自身的原點

在動盪不安的一年，魔羯座可以透過回到自身的原點，像是老家、母校一類的地方，來讓內心平靜下來。

水瓶座：朋友家或文具店

水瓶在2023起伏較大，要改運也不太容易。不過整體而言，朋友家算是個不錯的幸運去處，而到文具店購買文具，則也多少能增加一些些運氣。

雙魚座：自然茂密的場所

雙魚座有著平穩的運勢。平常趁天氣好的時候，可以到自然生態的場所出外踏青，或許就能遇上驚喜的邂逅。

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