是你嗎？2023年4生肖「偏財運旺炸」命理師：高機率中樂透

2022年即將進入尾聲，2023年又是新的開始，清水孟國際塔羅小孟老師整理了4大生肖在2023年偏財運旺盛，很有機會中樂透或是其他大獎，分別是「屬牛、蛇、虎、猴」的朋友，另外也有指點下注前提升中獎率的方法，看看你是不是那位幸運兒吧！

Top4：屬牛

2023年屬牛財水充沛，財富能量旺到爆表，幸運色為粉紅色也為桃花顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：屬蛇

屬蛇的人2023偏財宮位非常旺盛，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：屬虎

屬虎的人2023偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1：屬猴

屬猴的人投資運佳，2023紅色為你的幸運色，財氣能進入你的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

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