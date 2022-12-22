快訊

台南經發局長陳凱凌涉貪遭搜索 檢方複訊當庭逮捕聲押

幕後／想爭2024大位？近郭人士曝「郭台銘怒嗆薛瑞元」原因

紅鸞星動！這4生肖2023年會有愛情喜事 屬蛇脫單機率特大

科技紫微網／ 科技紫微網
紅鸞星動！這4生肖2023年會有愛情喜事(圖片來源：Shutterstock)
紅鸞星動！這4生肖2023年會有愛情喜事(圖片來源：Shutterstock)

經歷疫情的狂掃，很多人在生活吃緊之下，越來越少談論愛情之事、或以愛情為目標。但我們的身體和靈魂可不會因此就不再渴望愛情，它是能夠溫暖心房、點亮人生的事物，也是我們一生中不可或缺的元素。

那麼，明年你的愛情會有什麼變化呢？會有找到真愛的好運嗎？會是甜蜜滿懷的幸運者之一嗎？就來看看科技紫微網的榜單吧。

生肖虎

單身的肖虎者會有不錯的桃花運，容易遇到顏值高又能聊得來的異性，開啟新的情緣。但和異性往來時，要避免過於強勢，展現溫柔的一面能更利於情緣發展。

有伴侶的肖虎者，和另一半相處時多有溫馨美好的情景。你能夠對伴侶展現出更多的理解與支持，雙方相處也更為和諧了。農曆三月是運勢最旺之時，宜表白、拜見雙方父母、以及進行其他與終身相關之事。

生肖蛇

單身的肖者在2023年要脫單還算輕鬆，雖少有桃花環繞，但此年情緣桃花的品質佳，並且容易在家人介紹的相親中相遇，肖蛇者應對相親持樂觀心態！其中，冬季出生的肖蛇者脫單機率特別大喔。

有伴侶的肖蛇者只要不翻舊帳，大多數時間都能夠享受蜜裡調油的恩愛時光。農曆三月愛情好運閃耀，表白、求婚更易有好結果！

生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的肖馬者此年桃花數量增加，且有被兩位異性同時追求的跡象。農曆四月至八月運勢走高，容易和形象好又溫柔的對象相遇。但要注意的是，單身者在感情面前須果斷，若前瞻後顧，當心讓愛情溜走。

有伴侶的肖馬者能夠獲得伴侶的關懷和幫助，感受愛情的溫暖。但也要注意，須和其他異性保持距離，讓伴侶安心。

最強運：生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的肖狗者桃花運非常旺盛，有機會遇到形象與氣質都非常好的對象。此年肖狗者對異性吸引力頗高，開啟一段高品質的情緣不是難事。有伴侶的肖狗者，和另一半感情持續穩定，親密度直線上升，愛情發展前景良好。

上半年愛情運勢喜人，和愛情有關的活動都將順利進展：農曆三月、六月更宜告白、求婚、籌備婚禮。下半年運勢相對平穩，而陪伴會是感情持續保溫的秘訣。

【延伸閱讀】

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

他如何看待你？是友情還是愛情？

科技紫微網

愛情運 單身

延伸閱讀

你是幸運兒？2023「事業運最好生肖TOP4」曝光 第二名升職加薪在望

迎兔年 蕭邦L.U.C生肖蒔繪表大師手製玉兔曝光

胡宇威化身白馬王子為城堡代言 吐露早知道在城堡求婚

本週「生肖+血型」財運最強TOP5！ 這生肖O型受到財神爺強烈眷顧

相關新聞

房事是大忌！冬至6禁忌「傷身又帶衰」 這時間後別外出

每逢冬至通常格外寒冷，因此在傳統習俗上也有許多相關禁忌，清水孟國際塔羅小孟老師即列出6點冬至禁忌，包含外出時間、湯圓數量都有講究，免得民眾冬至這天開運不成，反而招致衰運。

紅鸞星動！這4生肖2023年會有愛情喜事 屬蛇脫單機率特大

經歷疫情的狂掃，很多人在生活吃緊之下，越來越少談論愛情之事、或以愛情為目標。但我們的身體和靈魂可不會因此就不再渴望愛情，它是能夠溫暖心房、點亮人生的事物，也是我們一生中不可或缺的元素。

每日星座運勢／巨蟹要主動向外開發 才能遇財神爺

2022-12-22牡羊座短評：衝動不是天使，是魔鬼。【整體運★★★★☆】今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思

8項冬至習俗不可不知 教你怎麼吃能招財、延壽還旺桃花

今年國曆12月22日是冬至，又稱冬節，為一年中北半球黑夜最長、白天最短的日子，因此古人認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要，很多家戶都會在冬至送禮，飲酒作樂，祭拜租先。眼見冬至將至，清水孟國際塔羅小孟老師統整出8項能帶來福氣的冬至習俗，讓民眾在過節之餘也能累積好運。

塔羅占卜：近期你將迎來什麼喜訊？

12月是迎接下一年起承轉合的重要時間節點。在新的一年到來以前，為了鼓舞大家，本次的塔羅測算主題是【近期會有什麼好事發生】，跟著科技紫微網一起來看看接下來會有什麼好運發生吧！ 占卜方式：1、靜下心來

4生肖冬至財運一路旺到年後 「他」將從谷底翻身

覺得過去一年運勢不佳嗎？22日冬至起運勢出現巨大轉變，清水孟國際塔羅小孟老師統整出4大生肖，不論是工作運還是偏財運都會在冬至後提升，甚至一路望到年後，快來看你的生肖是否在榜吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。