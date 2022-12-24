情人總分分合合？曝12星座談戀愛時「最容易分手的階段」

這個世上每天都有情侶在上演分分合合，然而各對情侶分手的理由既不同、又相似。如果從星座的角度來看，12個星座最容易在戀愛的哪個階段分手呢？讓科技紫微網來為大家分析一下。

牡羊座：衝突爆發時

他們分手可沒有什麼曲折或者戲劇化的理由，就只是單純吵著吵著就分手了。這最符合牡羊座的性子。吵架的原因甚至可以小到忽略不計，可能對方忘記晾衣服，也可能是自己遲到了……戀愛免不了吵架，但最容易因為吵架而鬧分手的就是牡羊，他們在氣頭上什麼都顧不了，連分手也可能被拿來當做他們洩忿的出口。

金牛座：談婚論嫁時

這個時候正是雙方情緒最敏感、最容易起糾紛的時候。金牛座在很多方面都比較講原則，說白了就是固執。以前只需要跟另一半商量就好，但是在談婚論嫁時，他就得跟兩個家庭商量。作為一頭倔牛，金牛座當然會堅持自己的觀點，所以就容易因為意見不同而爭吵，甚至鬧翻。

雙子座：平淡厭倦時

熱戀的激情一過，怎麼去面對那種深深的疲倦感呢？這是雙子座在戀愛裡時常會思考的問題。平淡的生活好像也不是不能過，但一眼看得到盡頭的日子，總是讓雙子座感到恐慌。他們甚至會開始懷疑，這麼平淡，是不是意味著不夠愛。

巨蟹座：分隔兩地時

對巨蟹座來說，異地戀實在是太難熬了，因為他們最需要的是每日的擁抱、和朝夕相處的溫暖。當兩人分隔兩地，就意味著不論開心與難過，都只能用冰冷的電子設備來傳遞毫無實質感的話語。在巨蟹最需要對方的時候，只能收到遙遠又無力的關心，這會大大削減巨蟹座的滿腔愛意。

獅子座：忙碌時

獅子座一忙碌起來，真的挺容易忽略另一半的。尤其當他們發展事業的時候，會完全顧不上對方的感受。而驕傲的獅子不會允許自己道歉太多次，既然自己分身乏術，對方又無法理解和支持，此時的獅子認為麵包與愛情兩者不能兼得，那就選擇自己能把握住的那一端，免得兩頭空。

處女座：同居時

處女座什麼時候會把自己挑剔的本能發揮到淋漓盡致？當然是跟另一半同居的時候。此時的處女座，每個細節都要拿到眼睛前面來看，大到本性、人品，小到生活習慣……不過，處女座看人是很清醒的，知道自己什麼能忍，什麼不能忍。他們掛在嘴上一直嘮叨的那些，其實是他們能忍的，不能忍的則會放在心裡默默扣分。直到分數扣完，感情就會以分手告終。

天秤座：外力干擾時

不是每一段戀愛都會得到他人的祝福。原本戀愛談得順順利利，但是見過朋友和家長後，總有人質疑你的眼光，不看好你們的未來。而天秤座對外力干擾簡直沒有任何抵抗力。一旦身邊有朋友唱衰自己的戀愛，他們就會在心裡埋下一顆搖擺的種子，更別說父母阻撓這種超強外力了。當反對的聲音越大時，他們分手的打算也隨之越來越強。

天蠍座：敏感多疑時

天蠍座對背叛向來是零容忍，不管另一半是不是真的做出了實質的背叛行為。當天蠍們開始不信任一個人的時候，這段感情也就岌岌可危了。敏感、多疑會激發天蠍座黑暗的一面，任何小事都能被他們牽扯到原則層面，甚至會出現報復性行為，導致衝突不斷，最終分手。

射手座：磨合時

射手座其實不太可能為了另一半而改變自己。對他們來說，談戀愛最好從一開始就選擇跟自己很合拍的人，如果在一起之後，需要不停的磨合、遷就對方，那麼這段戀愛是沒辦法為射手座帶來快樂的。射手座總是能誠實面對自己的真實感受，如果談戀愛不再開心了，那就意味著該分手了，磨合當然也不再有必要了。

摩羯座：低谷時

如果只是自己一個人過得不好，摩羯座還能忍一忍，但是在戀愛時兩個人都過得不好，比如事業不順，生活窘迫，那摩羯座一定會選擇分手。因為他們清楚，這樣的戀愛，不僅沒有未來，還會拖著兩個人一起沉淪。何況生活處境不好的時候，摩羯座也沒有什麼心思去談戀愛。

水瓶座：任何時間

這可真不是小編偷懶，之所以是任何時間，是因為水瓶座的變數太大了，他們可能會在其他11個戀愛階段選擇分手。

雙魚座：冷戰時

雙魚座的戀愛沒有暫時冷凍，只有永遠封存。他們需要的是即時溝通，而不是用沉默的冷戰來避免激烈的爭吵。很多雙魚會分手，都是因為在冷戰期間把感情凍死了。這時候他們會感覺自己好像也沒有那麼愛對方，或者突然意識到，太愛一個人根本就是一場災難，不如早點結束。

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