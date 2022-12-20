塔羅占卜：近期你將迎來什麼喜訊？

12月是迎接下一年起承轉合的重要時間節點。在新的一年到來以前，為了鼓舞大家，本次的塔羅測算主題是【近期會有什麼好事發生】，跟著科技紫微網一起來看看接下來會有什麼好運發生吧！

占卜方式：1、靜下心來，拋除雜念。

2、在心中默念問題：「近期我會有什麼好事發生？」

3、在以下四張牌裡，憑直覺選出一張最有感應的牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

1號牌：聖杯侍衛

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意義：改善關係，達成合作

這是一張象徵學習和成長的牌。近期你的腦子裡會湧入不少新鮮想法，想要去改變自己的生活，精進自己，尤其會專注在人際交往、人情世故的學習上。也是在這種積極的行動中，你將迎接一段新關係的到來，可能是感情上的，也可能是事業上的。如果你正在為了與前任復合而努力，你將會收穫好結果。如果你正在爭取某個工作機會，尤其是創意、娛樂類的行業，你會遇到賞識你的伯樂，順利入職。

2號牌：聖杯九

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意義：達到目的，獲得所望

能抽到這張牌，意味著在接下來一段時間裡，你將處於幸福感充盈的狀態。首先，你會很有成就感，這種成就感可能來自工作、情感、生活，財富等領域，而且你將開心到忍不住向別人炫耀。其次，如果你有什麼想做的事情，目前的外在條件都對你有利，能夠讓你實現所想，美夢成真。財富領域尤其會有好運，不過，就算是中彩票也要先有買彩票這個動作，才會有中獎的機會，所以記得一定要拿出行動喔！

3號牌：太陽

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意義：擁抱生活，收穫快樂

這是一張充滿喜悅的牌，是塔羅牌中最光明的一張，任何黑暗都擋不住你的光芒。事業上會有貴人相助，感情生活也大有進展，會攜手一起規劃未來的生活，並且所求之事都能實現。如果計畫出國或出差，卻因為某些原因而擱置，現在你馬上就能重啟計畫了。部分人即將前往亞熱帶或熱帶地區，來一趟久違的旅行，享受萬里無雲的晴空，擁抱無盡的陽光，掃除長久以來的陰霾，讓內心的水開始重新流動。以嶄新的活力與能量，去體驗各式各樣的快樂吧！

4號牌：寶劍九逆位

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意義：掙脫束縛 擺脫困境

抽到這張牌，可真讓人鬆了一大口氣。你過去一段時間可能陷在一個備受束縛的環境中，不知道自己接下來該怎麼辦。這情況可能是居家隔離；可能是一份讓你做得不開心的工作；甚至可能是財務上的窘境。別擔心，接下來危機將會解除，你終於可以鬆一口氣，迎接新生活了。甚至，如果你過去這一陣子是深陷在一段讓你感到痛苦的感情中，接下來你將會突然清醒過來，看清對方的真實面貌，勇敢做出抉擇。

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