殺破狼周運勢／處女偏財運佳「獲得一筆錢」單身天秤遇心動對象

殺破狼2022年12月19日～12月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，將會承接一個新的案件，其重要性令眾人矚目。新月期間，可許下與事業、成就、工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與志業宮位的冥王星與水星有良好連結，對自己的主管產生孺慕之情，但在職場是不能表達出來的，只能默默藏在心中。木星進入命宮，工作表現會受到對方肯定，你也會感到雙倍的快樂。

本週須注意的部分

學習運方面，火星在學習宮位退行，學習某件新事物興致勃勃，卻因為種種事件，造成你學習意願低落，半途而廢。還是學生的白羊座，考試成績不理想，會更厭倦到學校去上課。

健康運方面，木星進入命宮，受到在志業宮位的新月影響，工作開始忙碌起來，也造成身體的過勞，代謝狀況不佳，易造成水腫或發福，同時腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，女性則要注意婦科問題。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會認真計畫一個海外的旅程，並買好交通票券，即將啟程去旅行。新月期間，可許下有關旅行相關的願望，將會一路順風。

學業運方面，新月發生在學業宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，報告與作業深獲指導者賞識，可望參與國際性的期刊或是角逐各種對外的比賽獎項。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，木星進入心靈宮位，受到新月的影響，與暗戀的對象即將分隔兩地，會有告白的衝動，然而目前對自己的狀況很沒自信，無法順利追求對方，某些金牛座則是秘密戀情被揭開，涉及不倫，必須選擇與對方分離。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，花了很多的金錢，想達成某個目的，卻因此當了冤大頭，被敲竹槓。某些金牛座預期外的開支太多，目前常覺得錢不夠用。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在財務宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會開始學習理財與投資，新手上路，帳面上賺了不少資金。新月期間，可許下與金錢、債務償還、財務管理……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽、金星、水星、冥王星齊聚慾望宮位，與戀愛對象的親密關係十分契合甜蜜，正沈浸在熱戀之中。某些雙子座則是以身體的感覺確認雙方的情感，而決定交往。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮退行，有些痼疾不斷發作，甚至需要動手術治療，這段時間要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率較高，同時要特別注意人身安全，不要涉入危險的行為或地區。

工作運方面，火星持續在命宮退行，許多事務不斷來回修正，每天都要加班到深夜。某些雙子座則是有過勞的傾向，工作效率開始變差，體力衰退得很快，感覺自己快生病了。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在感情宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，與喜歡的人會一起同居，或是有意以結婚為前提交往。新月期間，可許下與感情、伴侶關係、婚姻……等相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，木星進入志業宮位，職場會有人事異動，你的位階將會升等，可擁有更多資源，或是獲得上司賦予的權力。不過木星也受到在夥伴宮位的太陽影響，小人也會變多，擺出不合作的態度。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，總覺得週遭有些人不可理喻，必須要使用強烈的手段對抗，才不會被欺負。某些巨蟹座被人拖欠的債務很難催討回來，必須要採取法律行動，才能讓對方還錢。

健康運方面，土星持續在疾厄宮位行進，某些慢性疾病一直未見痊癒，身體狀況不佳，一直處在很不舒服的狀態。火星在精神宮位退行，對許多事情感到焦慮，睡眠狀況不佳。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會承接一份光鮮亮麗的新任務，或是換到較為舒適的環境工作。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，木星進入遠行宮位，未來會有很多到海外旅遊、出差的機會。或是常常需要接觸海外人士，然而木星受到進入健康宮位的太陽的影響，到外地去會感到水土不服。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到志業宮位的天王星影響，因為工作常常有突發事件，和情感對象約定的事情只能取消，以工作優先。某些獅子座則是與另一半合作一個事業，雙方意見不合而拆夥。

健康運方面，太陽、金星、水星、冥王星齊聚健康宮位，天氣多變化，注意心血管方面的問題，同時當心感染病毒，造成呼吸系統與喉嚨發炎，泌尿系統較脆弱，需多攝取水分。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，與有好感的對象會有更進一步的發展，某些處女座則是會收編新的寵物。新月期間，可許下與戀愛、小孩、寵物相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，木星進入財務宮位，偏財運頗佳，會在重要的時刻獲得一筆資金，解決財務缺口的問題。有投資習慣的處女座，投資標的指數上揚，可在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星持續退行中，過去沒有好好認真學習的專業技能，必須要在短時間上手，書到用時方恨少。一面要修正錯誤的資料，一面又要學習新技術，造成你經常需要加班到深夜。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到工作宮位的土星影響，本來訂好了機票與旅店，要出國遊覽，因為職場人事異動，不得不放棄遠行計畫，某些處女座則不斷需要與海外人士接觸，語言能力不佳，常常溝通不良。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，生病的家人身體會好轉。需要搬家的天秤座，近期會找到理想的物件，並很快搬家。新月期間，可許下與家庭、家宅……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星進入感情宮位，與情感對象會有意願一起生活，並以結婚為前提，試著同居。單身的天秤座會遇到心動的對象，對方個性穩定，會將他視為理想的交往對象。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星影響，不惜傾家蕩產，也要飛到海外遊玩、解放桎梏已久的心靈，然而回來面對帳單時，龐大的債務壓力也會壓得自己透不過氣來，有投資習慣的天秤座，帳面還在虧損狀態。尚未回本。

工作運方面，木星離開工作宮位，會結束一個光鮮亮麗的案件，沒有光環加持之下，顯得有些落寞。某些天秤座則是因為壓力太大，離開一個大型組織，將身心靈調整到健康狀態。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，新月發生在旅遊宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會決定一個旅遊行程，食宿十分高級，將會是個令你期待的旅程。新月期間，可許下與旅行、遠行……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，新月發生在面試、考試宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，木星又進入工作宮位，面試新工作十分討喜，很快就會被錄取。新月期間，可許下轉職、面試方面的願望，可順利轉換跑道。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星持續受到家宅宮位的土星影響，家人與情感對象的相處狀況不佳，容易成為兩人關係的破口。單身的天蠍座則不斷被家人介紹相親對象，讓你感到困擾。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，有許多身體的老毛病舊疾復發，甚至需要動手術治療。這段時間需特別當心血光之災，容易發生意外傷害，同時注意人身安全。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會開啟新的收入來源，並獲得大量資金，新月期間，可許下金錢、物質……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星進入戀愛、子女、娛樂宮位，突然被某個天菜煞到，每天的重心都在對方身上，這個對象可能是一見鍾情的人物，或是一隻寵物，也可能是個偶像明星。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，目前職場危機四伏，說話要特別謹慎，一句話可能會改變整個組織的局勢，甚至使你失業。某些射手座與許多人溝通不良，做任何事變得不太順暢。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星持續受到天王星影響，原本計畫好的旅遊計畫，因為突如其來的職場異動而生變，必須退訂交通票券與旅店，感覺十分失望。某些射手座則是到偏遠的地區旅遊，感到水土不服。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與金星、水星、冥王星齊聚，與喜歡的人終於能步入人生的新階段，關係更進一步。新月期間，可許下與感情、人生大事相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，木星進入家宅宮位，生病的家人身體好轉、康復，讓你也感到十分安慰。某些摩羯座會想購買新居，或是搬到環境較好的地區居住，正在物色適合的物件。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位退行，這段時間，常常修正某些人留下的爛攤子，必須加班到深夜，工作十分勞累，或是需要處理許多繁瑣複雜的事務，每天都很燒腦。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，依然要當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，或是身體有舊疾復發的狀況，一旦受傷或生病，必須要花很久的時間復健與治療。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與金星、水星、冥王星齊聚，會開始對某個對象產生莫名的好感，但僅止於暗戀。新月期間，可許下與心靈成長、暗戀、秘密戀情……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，木星進入旅遊宮位，會計劃一個時間較長的旅程，甚至會到海外打工渡假，不想留下任何遺憾。某些水瓶座則是在此時買了新車，會試著開車到附近的城市遊覽。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到進入秘密宮位的太陽影響，當心被人詐騙，過程會有些難以啟齒，可能自認倒霉，不想再追究。同時當心掉錢包，許多證件、信用卡都需要重辦。

工作運方面，進入面試、考試宮位的木星受到太陽影響，面試新工作時會被發現過去有些不堪回首的秘密，會成為你轉換跑道的障礙。某些水瓶座可能會因為考試舞弊，或是學歷有瑕疵，使你無法勝任想從事的職務。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會進入一個新團體，或是認識新朋友，與這些人會相處愉快，某些雙魚座則是會遇到軍警、法律等相關的貴人，幫你住持公道。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，薪資會在此時微調，或是年終比以往還多，過年不缺錢。某些雙魚座則是會有新的收益來源，身兼數職，收入會因此增加許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星受到太陽影響，雖然身邊有條件不錯的追求者，但最近自我感覺很差，沒有辦法談戀愛，更沒辦法愛人。某些雙魚座則是過度濫情，招來太多爛桃花。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到土星影響，原本計畫好的旅程有變數，必須取消機票與住宿，感覺很捶心肝。某些雙魚座則是不斷需要到偏遠的地區出差，生活機能很不方便。