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唐綺陽星座運勢週報：金牛職場蠟燭兩頭燒 射手有發展桃花機會

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報12/12-12/18】

星象影響：木星衝刺中，水星停滯

本周木星在雙魚衝刺，即將重新進牡羊，帶動命運之輪的轉變，重啟新的開始，突破心魔、勇敢改變，貴人在身邊，只要願意嘗試，上天將助自助者。水星停滯，和家人溝通容易卡關，勿硬碰硬、適度展現彈性。

12星座個別運勢：

白羊：情感不要太嚴肅，遇到嚴肅長官，工作難度提升

金牛：職場蠟燭兩頭燒，感情不要太固執、注意健康

處女：感情多看另一半優點，工作以務實取代理想主義

天秤：感情注意財務困擾，職場留心女性壓力

巨蟹：職場有勁敵、情場遇攻擊，穩住步調好好溝通

獅子：事業較耗體力，感情上有生活摩擦

射手：工作勿單打獨鬥，支持的夥伴成為後盾，有機會發展桃花

水瓶：工作遇到不講理的人容易卡關，感情上要當心謊言

雙子：在新戰場有爆紅機會，拿出行動搞定桃花

天蠍：工作破釜沉舟，感情結束僵局或許也是新起點

魔羯：貴人運不錯，享受另一半愛的小嘮叨

雙魚：逐漸掌握事業方向，情感小心漏電

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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