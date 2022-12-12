唐綺陽星座運勢週報：金牛職場蠟燭兩頭燒 射手有發展桃花機會
【唐綺陽星座運勢週報12/12-12/18】
星象影響：木星衝刺中，水星停滯
本周木星在雙魚衝刺，即將重新進牡羊，帶動命運之輪的轉變，重啟新的開始，突破心魔、勇敢改變，貴人在身邊，只要願意嘗試，上天將助自助者。水星停滯，和家人溝通容易卡關，勿硬碰硬、適度展現彈性。
12星座個別運勢：
白羊：情感不要太嚴肅，遇到嚴肅長官，工作難度提升
金牛：職場蠟燭兩頭燒，感情不要太固執、注意健康
處女：感情多看另一半優點，工作以務實取代理想主義
天秤：感情注意財務困擾，職場留心女性壓力
巨蟹：職場有勁敵、情場遇攻擊，穩住步調好好溝通
獅子：事業較耗體力，感情上有生活摩擦
射手：工作勿單打獨鬥，支持的夥伴成為後盾，有機會發展桃花
水瓶：工作遇到不講理的人容易卡關，感情上要當心謊言
雙子：在新戰場有爆紅機會，拿出行動搞定桃花
天蠍：工作破釜沉舟，感情結束僵局或許也是新起點
魔羯：貴人運不錯，享受另一半愛的小嘮叨
雙魚：逐漸掌握事業方向，情感小心漏電
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