2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈

殺破狼占星2023年感情運勢排名

2023年木星上半年進駐白羊座，5月17日之後木星會全面正式進入金牛座。某些星座的戀愛運會受到木星的移位所提升。金星在2023年6月5日～10月9日前會在歡愉的獅子座順行加上逆行待上4個月左右，木星與金星都屬於占星學上的吉星，當有特殊的走向時，會使得某些星座在感情運上有所提升。

不過，大凶星土星也會在3月7日開始移位到管理曖昧、心靈層面的雙魚座，這會造成許多人自2023年開始，心情受到土星的壓抑，一直快樂不起來，在情感面上也必須作很多功課。究竟2023年哪些星座戀愛運勢最愉悅？那些星座又最為低潮呢？

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

第一名：摩羯座

摩羯座在感情面上的選擇都偏向務實，但也因為情感面過於實際，在談戀愛時會缺乏衝動與激情。2023年5月17日之後，木星開始進入摩羯座的戀愛宮位，摩羯座會突然被某個對象打開防備，同時，自6月5日開始，金星會待在摩羯座的情慾宮位4個月，整個下半年，摩羯座會沈浸在一種過去不曾有過的奇妙氛圍中，甚至開啟了感官的享受，在2023年下半年，理智會被拋在一旁，盡情享受在歡愉之中。

金星會在7月底～9月中呈現逆行狀態，比較念舊的摩羯座，在2023年的盛夏，與前情人因為在肉體關係方面擦槍走火，會以感官層面的需求做出選擇。感情穩定，或已經結婚的摩羯座，在2023年5月～2024年6月的懷孕機率較高，或是會收養毛小孩。即便是對戀愛沒什麼興趣的摩羯座，也會在下半年迷上偶像，情感需求獲得填滿。因此，摩羯座在2023年下半年開始會感到特別幸福，可說是2023年最令人羨慕的星座。

第二名：射手座

木星在2023年5月17日前會待在射手座的戀愛宮位，有些射手座在上半年正陷入一段戀情中，這段愛戀其實在2022年的下半年就已經展開了，卻因為火星在2022年8月進入射手座的感情宮位，與對方經常床頭吵、床尾和。2023年3月25日後，火星將會離開射手座的感情宮位，2023年4月20日的日蝕會發生在射手座的戀愛宮位，因此，若是情感關係一直沒有穩定下來的射手座，2023年4月～5月之後將會是關鍵。

如果在4月的日蝕發生期間開啟了一段新戀情，或是在4月～5月份將戀情穩定下來，這段愛戀至少可以維繫3年～12年。如果感情已經穩定的射手座，2023年上半年懷孕的機率也很高，這個小生命會在兩人的期盼下誕生。也可能會收養寵物或是迷上偶像，情感生活會過得十分愉快與豐富。

第三名：白羊座

白羊座可說是2023年最幸運的星座了，木星在5月17日前都停留在白羊座，會使得白羊座的桃花開得十分旺盛，追求者眾多。更幸運的是，金星自6月5日開始會在白羊座的戀愛宮位待上4個月，直到10月9日才離開，因此白羊座2023年6月開始會陷入一段愛戀之中，不過這個對象最好是2023上半年，或是2022年下半年就已經認識、並有好感的對象，才會修得正果。

金星在7月底～9月中會呈現退行狀態，某些白羊座會在夏季的時候與過去有好感的對象，或是前任情人復合，甚至很快決定結婚，因此白羊座即便先前情感關係有過任何創傷，2023年都有敗部復活的機會，或是與曾經錯過的人重逢，修得正果，請白羊座好好把握2023年。

感情運勢最不穩定：

第一名：天蠍座

天蠍座在2023年的感情運波動會較為劇烈，情感較為不穩定，除了因為土星於3月7日進入天蠍座的戀愛宮位，使得天蠍座的情感課題變得較多之外，2023年的日月蝕更嚴重地衝擊著天蠍座的感情、婚姻宮位，天蠍座在4月～5月情感關係會因為一些事件的衝擊，必須要作出抉擇。可能很快地宣布分手，又以迅雷不及掩耳的速度宣布新的戀情。木星在2023年5月17日會進入天蠍座的婚姻宮位，許多天蠍座奉子成婚的機率較高，但孩子的狀況並不是太理想。有些天蠍座由於還沒有生養子女的心理準備，會選擇人工流產，自然而然也衝擊到情感關係的穩定性。

日月蝕在10月的時候還會再度衝擊天蠍座的感情宮位，天蠍座即便在5月之後陷入新戀情中，這段戀情在10月就會面臨瓶頸，僅能維持短短的半年，土星會在天蠍座的戀愛宮位待上2～3年。即便是已經結婚、或是自認情感已經穩定的天蠍座，2023年也可能因為某些事件的衝擊，在婚姻、情感上面臨考驗，甚至給人花心，很渣的不良印象。天蠍座在2023年的情感狀態較為坎坷多舛，就算是已經結婚生子的天蠍座，也要當心孩子的安危。若是有養寵物的天蠍座，2023年寵物生病、走失或是意外離世的機率也比較高，因此天蠍座在2023年的情緒起伏會十分劇烈，需要花更多的心力去維持情感關係。

第二名：處女座

土星在2023年3月7日會進入處女座的婚姻、伴侶宮位。處女座這2～3年的情感課題會較多。有些處女座會陷入不太健康的伴侶關係中，自己必須仰賴情感對象的某些資源支持，但對方卻可能有情緒暴力，或是十分花心，有些處女座的另外一半罹患重病，需要你的長期照顧與服侍，甚至常處在情感對象隨時會消失或離世的恐懼之中。

即便是情感狀態已經很穩定、另一半的健康與情緒狀況都沒有疑慮的處女座，與情感對象也常會有一些意見不合，難以溝通的問題，有些處女座選擇長期冷戰，情緒上常感到不太愉快。有些處女座會與情感對象分分合合，藕斷絲連，在這段關係中會覺得痛苦，卻又不甘心放手。因此自2023年開始，處女座會有好一段時間需要在情感關係上做些功課，直到你看清自己的缺失，或許這段關係才會走向健康。

第三名：天秤座

其實2022年天秤座的感情運不算差，木星在2022年5月～10月底一度進入天秤座的婚姻、伴侶宮位。許多天秤座在2022年下半年邂逅了有好感的對象，然而由於土星同時也在戀愛宮位肆虐，一直到2023年3月7日才會離開，天秤座的戀情一直不被看好，或是遇到了一些困境。2023年3月7日之後，土星會離開天秤座的戀愛宮位，木星則會一直停留在天秤座的感情、婚姻宮位。4月的日蝕也會發生在天秤座的感情、婚姻宮位。

在4月～5月的時候，某些天秤座必須在一段關係中作出抉擇。但這段情感你並不甘於放手，受到日蝕的影響，在4月即便無法做出抉擇，你也很有可能被甩。如果是已經在2022年情感就穩定下來的天秤座，4月之前奉子成婚的機率會很高，但孩子的狀況不佳，也會影響到情感關係。某些天秤座因為沒有生養小孩的計畫，會選擇人工流產，因此天秤座在2023年上半年的情感可說是歷經風霜，直到下半年木星與土星都離開情感與戀愛宮位之後，日子才能歸於平靜。