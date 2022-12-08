今「火星衝日」登場！6重大禁忌曝光 2類人要特別當心

即將來到2022年的年底，處於戀愛中的朋友們，是否已經開始在計畫著跨年節目了呢？不過由於現在還處於疫情期間，往年傳統的跨年活動，此時並不見得適合參加。而有些戀愛雙方也開始察覺，隨著人事的變遷，彼此的相處不像以前那麼和諧了。在年底之前，有三個星座的愛情可能會發生變化，就跟著科技紫微網一起來看看是哪些星座吧！

2022-12-10 08:00