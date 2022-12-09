小孟塔羅：這次該換你了！尾牙「抽中大獎指數」曝光 抽到這張機會超高

上班族忙碌一整年，到了年終時刻，公司總是要慰勞一下員工，因此尾牙是許多人期待的一部份。因此有獎品可以抽，而這不外乎就是禮卷、電腦週邊產品、生活用品，好一點的就是汽機車，而有些大公司更有股票跟百萬獎金等大獎可以抽。而這次就來看看，你抽中大獎的指數有多少，是否百萬獎金得主就是你？！

請憑直覺選擇一張牌。

Ａ：中大獎指數10% (寶劍一正位)

牌面裡有一朵面露微笑的雲，拿著一把著皇冠的寶劍，像似開心的玩樂著。

Ａ：中大獎指數10% (寶劍一正位)

這張牌表示你中大獎機率，相較於其他人是很低的。在尾牙那段時間，可能公司的業績不佳，或是臨時宣布不辦了，因此你連抽獎機會也沒有，更別說中獎了；當然也可能是你會面臨身體健康不佳的情況，無法親自抽獎，或改由他人代抽，但他人的運勢卻可能更差，這間接害到你，就算要中小獎，那還真得必需要有積陰德才有機會了。小孟老師提醒您，錢乃身外之物，身體健康最重要。

Ｂ：中大獎指數 50% (聖杯四正位)

牌面裡有個人坐在樹下，靜靜的看著眼前的杯子，樹上還掛著三個杯子。

Ｂ：中大獎指數 50% (聖杯四正位)

這張牌表示你中大獎的機會是一半一半。對面尾牙，你一向都抱持著觀賞的心態前往，可能你也知道公司辦尾牙的品質是如何，所以對於抽獎，你可能會有一種無所謂的想法，覺得反正也不會抽中大獎，何必去期待，正因為你常有這樣的想法跟念頭，所以你的金錢能量也就跟著不高，中獎的機率自然也就不高。小孟老師提醒您，以平常心看待中獎是好事，不妨將重心放在其它事物上，會有更好的成效。

Ｃ：中大獎指數90% (審判牌正位)

牌面下方有一堆人從石棺裡站起來，牌面上方有個天使在雲朵上，對著下面的人吹著號角。

Ｃ：中大獎指數90% (審判牌正位)

這張牌表示你抽中大獎的機會非常高，還有可能獨得大獎。這組的你們，平常可能就有做公益的習慣，你的心地是善良的，對於有需要幫忙的人，是比較樂意伸出援手的，你也不會很在乎是否能得到對方的回應或回報，所以心態是比較自在的，因此無形當中累積了不少福報，只要時機成熟的時候，就能享受到福份。小孟老師提醒您，莫因惡小而為之，莫因善小而不為，好事不分大小，別太過計較。

Ｄ：中大獎指數70% (錢幣國王正位)

牌面裡有個頭帶皇冠的人，手上拿著一枚金幣坐在椅子上，後方的山頭還有一座城堡。

Ｄ：中大獎指數70% (錢幣國王正位)

這張牌表示你中大獎的機會其實也很高。你平常就很精明，賺錢有自己的一套方法，你有賺錢的能力，做事也精打細算，對於中獎的機率問題，你也知道該如何去贏得獎金，就是這種自信，讓你的金錢能量無形中就比他人還強，所以平常就常有機會得到不錯的獎品。而且你也不害怕沒中到大獎，因為真正的大獎，是在於你頭腦裡的賺錢門道。小孟老師提醒您，累積自己的能力，造就自己的實力，成功是不用靠別人的。

Ｅ：中大獎指數30% (權杖侍者正位)

牌面裡有個人，面帶微笑拿著一隻棒棒糖站著。

Ｅ：中大獎指數30% (權杖侍者正位)

這張牌表示你中大獎指數偏低，你可能只有看著別人拿獎的份了，因為你覺得自己可以靠自己的實力去賺大錢，所以其實你的偏財運本來就不高，你的錢財大部份都是靠自己打拼而來的，是苦幹實苦的類型。你對自己的實力也很有信心，不太在乎這種靠運氣而來的錢，所以就算中大獎，你也會想捐出去做公益，因為你不貪這種錢。小孟老師提醒您，有些事默默的放在心裡就好，不需要張揚，就算是做好事，也無需公告天下。

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