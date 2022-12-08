財運好桃花旺！別錯過12月這幾天 12星座專屬幸運日

進入2022年最後一個月了！以下列出的日子，等於是本年度最後的超級幸運日，各星座要好好珍惜喔！現在就跟著科技紫微網一起來看看吧。

牡羊座

超級大旺日：3日、14日、18日、23日

03日：錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫。

14日：適合富有挑戰性的事務，雖然會忙碌一整天，但也是個磨練的好時機。

18日：進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會。

23日：感情發展穩定，甚至會躍入一個新的階段，只管好好享受吧。

金牛座

超級大旺日：3日、10日、11日、12日、15日、17日

03日：異性緣超級好，戀愛中的人也能得到另一半的體貼照顧。

10日：財運不錯，需要資金周轉時，會有貴人相助。

11日：財運暢通無阻，有利於金錢運作。

12日：在愛情的滋潤下，能以積極樂觀的心態應對難題。

15日：有表現的機會，對事情的輕重緩急能把握得恰到好處。

17日：精力旺盛，處理工作遊刃有餘。

雙子座

超級大旺日：4日、11日、17日、25日、30日

04日：單身者自信的一面突顯，會有異性主動示好。

11日：愛情易有驚喜，對另一半的用心，要以滿滿的愛意回饋才好。

17日：有從天而降的財運，例如收到獎金、紅包、禮物等。

25日：有姻緣方面的際遇，單身者多向外活動，脫單機率高。

30日：工作效率頗高，預定之事多能順利完成。

巨蟹座

超級大旺日：13日、14日、16日、22日

13日：好運氣相伴的一天，心情愉快。

14日：有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

16日：桃花運強強滾的一天，你所散發的氣質容易吸引異性目光。

22日：有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

獅子座

超級大旺日：7日、16日、20日、27日

07日：簽約、談判一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧。

16日：財運還不錯！有小額的偏財運，特別有利於動口行業。

20日：做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。

27日：是表白的好日子，單身者可以看準時機採取行動。

處女座

超級大旺日：2日、4日、5日、10日、24日

02日：事業運頗優，外來的助力很強，對外接觸時會有喜訊。

04日：樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

05日：桃花運強強滾的一天，你所散發的氣質容易吸引異性的目光。

10日：愛情運不錯，雖然有點被動，但有機會遇到追求者。

24日：正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的日子。

天秤座

超級大旺日：1日、6日、10日、29日

01日：單身者會有異性主動接近你，把握住機會就有希望獲得良緣。

06日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。

10日：是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧。

29日：在投資、生意往來上注重合作，能取長補短，意外收穫不少。

天蠍座

超級大旺日：1日、3日、9日、24日

01日：能得到外界的助力，適合團隊合作型、或是對外接觸型的工作。

03日：小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

09日：愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆，連外人都羡慕不已。

24日：名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

射手座

超級大旺日：3日、11日、14日、25日、26日

03日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力，令人羡慕。

11日：金錢回收的時刻，守財力特別強，連花錢買東西都會物超所值。

14日：心情快樂，使得工作績效特別好，而且耐性、持久力、以及腦力都不錯。

25日：適合投資理財的好日子，有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運。

26日：能夠積極的投入工作，專心運作，就能創造成就感。

摩羯座

超級大旺日：2日、8日、18日、21日、25日

02日：預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，易得到他人的賞識。

08日：為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯，容易遇到大客戶。

18日：財神爺光顧囉！只要努力就能得到豐厚的回報。

21日：你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

25日：財運好到讓人眼紅，適合投資理財的好日子。

水瓶座

超級大旺日：3日、15日、24日、25日

03日：單身者有好幾個發展戀情的機會；戀愛中的人易獲驚喜。

15日：表達能力突出，對業務型工作者洽談生意會有很好的幫助。

24日：財運不錯，有收到禮物或金錢的機會，也適合在競爭中得財。

25日：衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧。

雙魚座

超級大旺日：4日、12日、20日

04日：很有衝勁，對目前的工作只要放手去做，就能實現目標。

12日：宜求職，勇於表現是成功的關鍵，切不可縮手縮腳。20日：前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸。

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