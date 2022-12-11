殺破狼周運勢／天蠍經濟捉襟見肘 射手感情迅速發展

殺破狼2022年12月12日～12月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星、水星、冥王星齊聚志業宮位，相位良好，目前正獨立執行一個光鮮亮麗的案子，表現受人矚目，工作效率十分迅速，各種事務都進行得十分順利。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星脫離不良相位的影響，終於喬出了休假，將交通票券與住宿預訂完成，準備出遠門旅遊。某些白羊座正在旅行中，到自己所嚮往的景點盡情遊覽。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星與木星受到遠行宮位的太陽影響，與暗戀的人相隔於千里之外，思念卻無處可寄。某些白羊座會被自己的指導者、老師所吸引，但對方礙於身份，不能給你任何回應。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星持續受到天王星影響，週遭充滿著價值觀扭曲的人，會利用一些特殊身份佔別人便宜，甚至霸凌他人，會想逃離這種不健康的環境。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，金星、水星、冥王星齊聚遠行宮位，相位良好，會選擇價位較為昂貴的旅程，享受奢華的美食與各種高級的服務，並到自己所嚮往的地方朝聖，旅程十分愉悅。

學業運方面，金星、水星、冥王星齊聚學業宮位，相位良好，報告與論文受到肯定，可望登上重要的學術期刊。某些金牛座不論參加任何考試與競賽，都能獲得很好的成績，良好表現受到學校的重視。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到人際關係宮位的木星、海王星影響，財務糾紛浮上檯面，甚至必須尋求法律途徑解決。某些金牛座則是被親朋好友詐騙，損失慘重。

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，感覺目前的產業發展不穩定，一直想轉換到較為穩定的組織工作，不過需要經過許多關卡，轉職之路頗為顛簸。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，金星、水星、冥王星齊聚財務宮位，相位良好，某筆分期付款的帳單終於完成清償，無債一身輕。有投資習慣的雙子座，投資標的大漲，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與海王星持續受到夥伴宮位的太陽影響，在職場一直暗算你的小人現形了，可能是平時最信任的部屬或同事，讓你感到十分震驚。某些雙子座則是因團隊中的豬隊友頻頻出包，爛攤子收拾不完。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到木星與海王星影響，情感對象總是把未來的期望定得很高，卻不見他有對這些目標做出什麼努力，會逐漸對眼前的這個人感到厭倦。

健康運方面，金星、水星、冥王星齊聚疾厄宮位，天氣多變化，感冒機率增加，當心感染病毒，造成呼吸系統與喉嚨發炎。火星持續在命宮退行，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。各種痼疾容易在此時復發。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、冥王星齊聚感情宮位，相位良好，與情感對象一起旅行，雙方關係會更為甜蜜。某些巨蟹座與喜歡的人有更多交流的機會，而更了解對方。

遠行運方面，木星與海王星齊聚在遠行宮位，目前正在國外旅行散心，或是已經回國整理每個景點的照片了，這段旅程會是一段值得紀念的回憶。某些巨蟹座則是會因為工作所需，外派到異地，或是到海外出差一陣子。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到海王星與木星影響，因為職場升遷需求，需要考取外語認證，會需要補習，或是正在自修提升。某些巨蟹座則是會遇到難搞的海外客戶，常常要和對方討價還價。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到慾望宮位的土星影響，利用交友軟體結識的人士，言語輕挑，令你覺得受到性歧視或性騷擾，某些巨蟹座則是與朋友之間的界線曖昧不清，造成對方採取較為親密的行為來確認雙方的關係。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星、水星、冥王星齊聚工作宮位，相位良好，受到長官器重，承接一個十分重大的任務，成為眾人矚目的焦點。然而在志業宮位的天王星與在夥伴宮位的土星不良相位未解，獲得這樣的殊榮也會受到同事嫉妒。

金錢運方面，木星與海王星齊聚財務宮位，會有人請你吃昂貴的美食，或招待你享受奢華的服務，被高度禮遇，覺得很爽快。有投資習慣的獅子座，將今年的投資獲利了結，會想去慶賀一番。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到海王星與木星的影響，向喜歡的對象告白，被對方嫌棄經濟能力或沒有足夠的魅力，讓你感覺很受傷。某些獅子座則是和戀愛對象最近花太多錢吃喝玩樂，信用卡帳單暴增。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位退行，被某些朋友當成免費工具人，幫忙對方做一些專業性很高、需要收費的事務，擺明就是在你佔便宜。某些獅子座有許多交際應酬的邀約，但出席這些場合都是些討厭的人，很不想參與。

處女座：

整體運勢

感情運佳，金星、水星、冥王星齊聚戀愛宮位，相位良好，與喜歡的人有許多交流的機會，雙方關係會更進一步，甚至閃電交往。某些處女座與情感對象關係穩定，決定一起同居，甚至步入婚姻關係中。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與玩樂宮位的金星、水星有良好連結，已經規劃好海外旅程，正在放肆地享受假期，享受高級的服務和異國風味的美食。某些處女座甚至會被外國人搭訕表示好感，或是結識十分契合的旅伴。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到木星與海王星影響，家人過度介入你的私生活，使你十分困擾，單身的處女座會被親戚與長輩介紹相親對象，對方條件雖然很好，但不是自己的菜。

工作運方面，火星持續在志業宮位退行，為了要出遠門去玩，必須加班把各項事務進度提前做完，每天都得加班趕工。某些處女座，被上司賦予一些吃力不討好的任務，工作過勞。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星、水星、冥王星齊聚戀愛宮位，相位良好，家人會默默幫你繳掉大筆的信用卡帳單或是保險費，感覺經濟輕鬆很多。某些天秤座會出租掉手上閒置的空房或是賣掉房地產，獲得不少資金。

遠行運方面，火星座落在遠行宮位，脫離不良相位影響。很有行動力地買了機票，帶著簡單的行李，就決定去旅行了。某些天秤座則是會有許多接觸海外人士的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星與木星受到面試宮位的太陽影響，面試新工作時暴露出學習能力不足的問題，沒被錄取，還被冷嘲熱諷了一番，心裡感到難過與生氣。有穩定工作的天秤座，目前工作忙碌，想進修卻沒時間。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到財務宮位的天王星影響，與戀愛對象因為債務、財務、投資相關的問題，雙方看法有歧見，使得戀情變調。某些天秤座則是與另一半的親密關係不協調，可能會有一方肉體出軌。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，金星、水星、冥王星齊聚旅遊宮位，相位良好，終於做了這個決定，別人怎麼說也不理，這一趟華麗的冒險，沒有別人跟你一起走，一個人感覺無比輕鬆。

面試運方面，金星、水星、冥王星齊聚面試宮位，相位良好，面試新工作十分討喜，要求的待遇都被接受，很快就決定好上班的時間。工作穩定的天蠍座會常需要出差、跑外務，差旅待遇都十分優渥。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與海王星齊聚戀愛、子女宮位，受到太陽影響，與戀愛對象的防護措施沒做好，容易意外懷孕，此時經濟狀況並不好，對於生養小孩會感到有壓力。

金錢運方面，火星持續停留在財務宮位，同時在金錢宮位的太陽受到木星與海王星影響，預期外的支出太多，還刷卡分期買了昂貴的東西，最近經濟狀況有些捉襟見肘。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星、水星、冥王星齊聚金錢宮位，相位良好，會有許多賺外快的機會，報酬很快就可拿到。某些射手座則會購買一些很久以前就想要的奢侈品，或是吃些昂貴的美食，好好犒賞努力工作的自己。

感情運方面，在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，終於有勇氣對喜歡的人付諸行動追求，兩人很迅速地在一起。感情穩定的射手座，與情感對象親密關係和諧，正在熱戀狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，與同事、上司溝通不良，每天上班都覺得很悶。某些射手座則是因為學習新技術的能力太差，而被職場淘汰。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與海王星受到太陽影響，會發現家庭或是家宅中有不為人所知的問題，雖然你可以控制這些事件的走向，不過一旦啟動會很麻煩，很想逃避這些責任。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星、水星、冥王星齊聚命宮，相位良好，參與重要的活動與許多人士交流，深受大家信任與喜愛，會是人際關係上十分討喜的時期。某些摩羯座會收到被人感謝或是祝賀的小禮物，感到窩心。

旅遊運方面，木星與海王星齊聚在旅遊宮位，會選擇到比較鄉下的區域走走，或是接近大自然，疲憊的心靈可獲得充分休息。生活較忙碌的摩羯座，不妨選擇離家不遠的高級旅店，轉換一下一成不變的環境，才不會感到彈性疲乏。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續座落在工作宮位，每天都要加班工作，體力已不堪負荷，會希望能放個長假，甚至辭掉工作，暫時休息一陣子。某些摩羯座則是不斷需要來回修正各種複雜的問題，感覺很心煩。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到在金錢宮位的土星影響，總覺得自己的經濟狀況不穩定，不敢對喜歡的人許下承諾。單身的摩羯座會上交友網站尋求可以交往的對象，但總是遇到個性古怪的人。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的火星脫離不良相位影響，對喜歡的人在肢體觸碰上主動一些，很快就會擄獲對方的心。感情穩定的水瓶座，親密關係較為頻繁，懷孕機率較大，會很期待擁有屬於兩人的小孩。

金錢運方面，海王星與木星齊聚金錢宮位，由於收益增加許多，也會花很多錢在打點人際關係上，答謝幫過自己的貴人。某些水瓶座則是收到好友的喜帖，祝賀對方的禮金出手會較為大方。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星持續受到土星影響，被鄰居的噪音常常吵到無法正常作息，會很想搬家，但暫時找不到合宜的地方，只好忍耐。某些水瓶座會因為各種原因，常常需要住在外頭，無法回家。

工作運方面，在命宮的土星受到天王星影響，工作與事業處在十分不穩定的狀態，常常需要在各處奔波，付出與收穫卻不一定成正比。某些水瓶座家庭與事業蠟燭兩頭燒，難以兼顧，感覺苦惱。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星、水星、冥王星齊聚人際關係宮位，相位良好，交際應酬的邀約較多，也會因此結識新朋友。某些雙魚座在一些社交場合會遇到天菜，但暫時只敢遠觀，不敢追求。

家宅運方面，在家宅宮位的火星脫離不良相位的影響，家宅相關的問題拖了很久，會因為一些因素快速解決，感到不可思議。需要搬家的雙魚座，在短期內會找到滿意的物件搬家，速度極快。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽，受到木星與海王星影響，儘管在職場工作表現亮眼，每天卻覺得很過勞。某些雙魚座有意想轉換跑道，但因為在原來工作領域表現亮眼，反而成為你轉職的障礙。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星持續受到土星影響，想出門旅遊，好好放鬆，卻總是遇到突發狀況，取消行程。某些雙魚座則是顧慮太多問題，因此遲遲無法決定行程。

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