這5個星座的人是顏值控！交往前最喜歡看別人的「外表>內在」

大部份的人都喜歡美的事物，美好的品質，好看的手機，好穿的衣服，好喝的荼，好看的臉，美的外觀，對於生活真的是很重要，但好的內在，對於生命更是重要。不過有的星座，則是重視外表遠勝於內在，不妨來看看，哪幾個星座是標準的顏值控，交往前最愛看別人顏值的TOP 5星座。

TOP 5 金牛座

金牛座的守護神，就是愛與美的化身，神維納斯，所以金牛座也極度在乎外觀的美醜，更要求品質，不只要好看，也要好品項好，對於物件，不會只在乎某一部份，而是整體的感受度。對於感情的對象也是，不會只在乎對方的長相，連同對方的個性跟行為舉止，說話的氣質，都會很要求，雖然本身容忍度高，但是只要不合乎金牛座內在的要求，則一律免談，最多只容得了一時，很難忍得了一輩子，所以顏值的要求是第一步而已。

TOP 4 處女座

處女座挑剔的個性，無所不在，處女座完美的個性，隨時都在，光是這兩點，就是人生唯一的方針。做事嚴謹，不願出錯，專注於小細節，在生活中、在職場上，面對的任何事，都很要求好還要更好，就連身體健康也很在意。先不論自己的長相如何，在交男女朋友之前，都一定先看對方是否夠帥夠美，因為個性關係，很難容得下任何缺點，只要能夠修正的，都一定不放過，更別論要成為自己伴侶的長相了。

TOP 3 獅子座

獅子座可是最愛面子的星座了，凡事都喜歡成為觀眾的焦點，而且越被重視就越有成就感，能滿足內在的虛榮心，所以行事做風都很講究，喜歡成為唯一，也喜歡成為第一，更喜歡成為特別的獅子座，更不用說身邊重要的伴侶了。獅子座不論是否有出門，都很重視自己的外表，也喜歡成為被討論的主角，因此伴侶的長相就是重點了，通常獅子座只會找顏值高的人當男女朋友，所以不論是否要找交往對象，基本上第一眼都是看別人的顏值。

TOP 2 天秤座

天秤座號稱都是俊男美女，男的帥，女的美，天生顏值高，氣質出眾，打扮自己是更添增風采，因為外出時一定是讓自己成為焦點，就算不出門，也不能邋遢。此外天秤座也只喜歡美的事物，可能自己天生的高顏值產出，所以不喜歡醜陋的東西，不論是家具、生活用品、隨身小物，包括穿著跟行頭，因此對於別人的長相更是要求，交往的對象，對方的顏值一定要高，這樣才能匹配得上自己。

TOP 1 天蠍座

天蠍座對於伴侶的長相，可說是用放大鏡在看，不得不說天蠍座對於感情對象，最後都會想到床上的事情，尤其在早上醒來時，若看到身邊床伴是天使的臉孔，惡魔的身材，那真的是不想起床了，但若是不堪入目的臉，那可能直接送醫院了。所以不論是否要成為男女朋友，就算只是當朋友，顏值對於天蠍座來說，真的是用生命在交往，好壞與否，也影響了天蠍座一整天的心情，因此大部份看到天蠍座的時候，都知道附近藏有著美麗的臉孔。

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