唐綺陽星座運勢週報：雙子工作效率成果佳 獅子談戀愛別死板

年底將近，本篇文章是今年最後一次塔羅運勢了！12月一直是個特殊的月份，因為這是一整年的句號落筆之處。我們會怎樣迎接新的2023，很大程度上都取決於12月能不能擁有一個好心情。來看看本月都會有哪些事情發生？塔羅又會為你帶來哪些指引呢？科技紫微網現在就帶著大家來一探究竟。

2022-12-03 15:15