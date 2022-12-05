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唐綺陽星座運勢週報：雙子工作效率成果佳 獅子談戀愛別死板

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報12/05-12/11】

星象影響：水星金星離開射手、水星進魔羯、金星進魔羯、火星天王星有相位

水星金星離開射手，生活有更多渴望，對於新事物躍躍欲試，把握正能量，有機會遇到貴人，要抓住機會好好表現。水星進魔羯，言行變得務實，說話講求規矩，忙於企劃及報表相關事務。金星進魔羯，刻苦耐勞精神被看見，周末後摩羯座優點被放大，桃花運佳。火天有相位，留意股市的動盪，注意電器產品的使用以及交通安全。

12星座個別運勢：

巨蟹：工作留心意外因素，避免與另一半產生爭執

處女：調查四處碰壁原因，戀情需要更多安全感

射手：職場感受溫暖及友善，桃花可能是年輕晚輩

魔羯：忙碌之餘記得適度休息，態度務實被潑冷水

白羊：工作上事前協調很重要，別因工作忽略感情

獅子：埋頭於職場事務中，談戀愛避免太過死板

天蠍：多留意工作細節，沉浸在偶像劇戀愛情節中

雙魚：碰到女性對手刺激進步，少聽關於感情的意見

金牛：遇到思維古板的長官，感情需走親和力路線

雙子：工作效率高成果佳，浪漫行為能使戀情加溫

天秤：事業認真經營漸入佳境，多聽另一半意見

水瓶：展現分享工作成果，人紅吸引到好壞桃花

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽 愛情運 財運 偏財運

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